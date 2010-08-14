Аномальная жара в Ялте не создала проблем для зоопарка «Сказка»

Непривычно жаркая даже для Ялты погода не создала больших проблем для зоопарка «Сказка», «в целом идет хороший, стабильный сезон, в вольерах есть тенек, домики, вода, животные нормально перебывают сезон, комфортно живут, продолжают радовать посетителей».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил директор Ялтинского зоопарка «Сказка» Олег ЗУБКОВ. По словам руководителя зверинца, «мы каждый день поднимаем десятки тонн воды - моем, купаем медведей, тигров, наполняем им бассейны. Кроме того, прокладываем стационарный трубопровод, который будет заполнять емкости под давлением». Как добавил он, «на территории зоопарка работают фонтаны - жарко ведь не только животным, но и людям. Но, к счастью, большинство животных Ялтинского зоопарка - это обитатели тропических, субтропических широт, Африки, и сегодня в Ялте ничуть не жарче, чем на африканском континенте». Как добавил директор, «благо вокруг нас реки, водопады, и озера на территории. Мы собираем дождевую воду, в 240-кубовые емкости. Используем то, что накопилось зимой. Поэтому, мы многократно защищены от обезвоживания территории, с водой в зоопарке все в порядке. Потребление ее, действительно, увеличилось, но это для нас не критично».

По утверждению О.ЗУБКОВА, несмотря на аномальную жару, в зоопарке нормально появляется на свет и растет потомство зверей и птиц.

Как сказал руководитель зверинца, «пожалуй, это первый сезон, когда Ялтинский зоопарк улучшается не только в осенне-зимний период, когда он традиционно, в отсутствие большого числа посетителей привык заниматься реконструкцией вольеров, улучшением, благоустройством территории. За летний период произошли большие изменения в обустройстве территории. Появились новые растения».

Говоря о ближайших планах и новых проектах, О.ЗУБКОВ сообщил о строительстве большого вольера для амурских тигров. «Его размеры - где-то 700 квадратных метров, и это по площади в десятки раз превышает размеры тех вольеров, в которых мы сегодня экспонируем амурских тигров. Он будет размещаться на склоне, на высоте 10-12 метров. Над лесом будет мост, с которого можно будет наблюдать тигров в естественных условиях их обитания. Это камни, деревья… Вольер планируем закончить к следующему году». Кроме того, как сказал директор, «мы строим большой вольер для азиатских слонов, приобретение которых у Ялтинского зоопарка тоже в планах». Как добавил он, «работы идут, и я думаю, что этот проект будет выполнен в течение двух-трех лет». «Мы также планируем привезти зебр, для которых в зоопарке нужно построить вольер», - сообщил О.ЗУБКОВ.