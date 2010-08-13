В Коктебеле упавший стенд разбил голову 5-летнему ребенку
13:22, 13 августа 2010Разное
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Малыш в больнице
В курортном поселке Коктебель (Феодосия, Крым) упавший стенд травмировал 5-летнего отдыхающего из Херсона.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, инцидент произошел вечером 12 августа на набережной Коктебеля, напротив Дома-музея М.Волошина.
В результате ребенок получил сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, гематому затылочной области головы. Он госпитализирован в детскую больницу Коктебеля.
Обстоятельства происшествия уточняются.
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