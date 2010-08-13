Израильские дипломаты бастуют в шортах и шлепанцах

Израильские дипломаты по всему миру бастуют, требуя повышения заработной платы, сообщает Газета.ру.

«Забастовка объявлена по призыву профсоюза МИД Израиля со вчерашнего дня и носит частичный характер. Она заключается в том, что сотрудники МИД Израиля и дипломаты в зарубежных миссиях ходят на работу, но отказываются осуществлять подготовку, в том числе и протокольную, как зарубежных визитов израильских официальных лиц, так и визитов иностранных официальных лиц в Израиль», – сообщил один из израильских дипломатов, работающих в Москве.

Кроме того, по его словам, сотрудники МИД Израиля «демонстративно не соблюдают дресс-код и ходят на работу в джинсах, шортах и шлепанцах».

Забастовка объявлена после того, как неудачей закончились переговоры между профсоюзом МИД Израиля и министерством финансов. Бастующие недовольны тем, что в Израиле у сотрудников МИД очень низкие зарплаты, а за рубежом их оклады несоразмерно ниже, чем у командированных за рубеж сотрудников других ведомств.