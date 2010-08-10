Лужков: места на кладбищах нужно давать во временное пользование

Мэр Москвы Юрий Лужков предлагает законодательно установить, что земля на кладбищах предоставляется лишь во временное пользование - до тех пор, пока за могилой ухаживают.

"В зарубежном законодательстве земля (на кладбищах) выдается в аренду на 15-20 лет. Договор пролонгируется до тех пор, пока за могилой ухаживают. Если за ней не ухаживают, это место переходит муниципалитету. У нас такой нормы в законах нет", - приводит слова Лужков на заседании правительства города РИА "Новости".

Места на московских кладбищах давно стали "дефицитным" товаром, особенно если речь идет о старинных кладбищах, расположенных на территории столицы. В городе все чаще происходят случаи, когда заброшенные могилы передают под новые захоронения, причем не всегда официально.

В свою очередь мэрия Москвы неоднократно высказывала намерение расширить список столичных кладбищ за счет подмосковных земель.