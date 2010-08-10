Двух туристов унесло на надувном матрасе в открытое море
15:41, 10 августа 2010Разное
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Догнали спасатели
В Азовском море спасли 2 отдыхающих, унесенных на надувном матрасе в открытое море.
Как сообщили УНИАН в ГУ МЧС в Запорожской области, 38-летний и 31-летний жители Бердянска едва не погибли, отдыхая на матрасе в море у бердянского городского пляжа.
"Мужчин унесло в открытое море на расстояние около 1 500 метров от берега. Самостоятельно выбраться на берег они не смогли, обессилили и начали подавать руками сигналы о помощи", - сообщили в МЧС, отметив, что работники спасательной станции 1 бердянского коммунального предприятия "Спасательная водолазная служба" заметили пострадавших, вышли в море на катере "Сарепта" и доставили унесенных в море мужчин на берег.
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