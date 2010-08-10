В багажнике "Chevrolet" нашли устройство для взлома сигнализации

Во Львове работники ГАИ разоблачили группу лиц, которые подозреваются в похищениях автомобилей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного Департамента ГАИ МВД Украины, работниками органов внутренних дел был задержан автомобиль “Chevrolet Epica”, которым управлял житель Закарпатской области. Вместе с водителем в салоне автомобиля находились трое мужчин, в возрасте 25-30 лет (двое из них - жители Закарпатской области, еще один - из Львова). Во время проверки автомобиля инспекторы ГАИ в багажном отделении в сумке обнаружили пакет, наполненный наркотическим веществом (марихуана). Кроме того, в багажнике авто был обнаружен сканер, с помощью которого можно сканировать сигнализацию транспортных средств. На данное время с задержанными работают следователи.