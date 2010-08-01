Автор "Обнаженной Тимошенко" создал "Гая Юлия Августа Януковича"

Луганский скульптор Николай ШМАТЬКО высек в мраморе бюст Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, изобразив его в образе римского императора Калигулы.

Об этом сообщается на сайте скульптора.

Презентация работы запланирована на ближайшее время. Скульптор надеется, что его работу оценят не только зрители, но и чиновники. «Возможно, они по новому увидят лицо Президента и даже установят в своих кабинетах копии бюста, а кто-то, возможно, и оригинал», - отметил Н.ШМАТЬКО.

Луганский скульптор ранее уже отображал в мраморе Президентов Леонида КРАВЧУКА и Леонида КУЧМУ, также обнаженную Юлию ТИМОШЕНКО и ТИМОШЕНКО с Виктором ЮЩЕНКО на руках.

Особый ажиотаж возник вокруг скульптуры Ю.ТИМОШЕНКО. За эту работу скульптору предлагали немалые полмиллиона евро, но продавать ее Н.ШМАТЬКО не захотел.

Справка УНИАН. Гай Юлий Цезарь Август Германик, наиболее известен под своим агноменом Кали́гула - римский император, третий из династии Юлиев-Клавдиев, вошел в историю своей жестокостью, коварством и пороками.