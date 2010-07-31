В Хмельницкой области 20 человек отравились на крестинах

В Хмельницкой области количество госпитализированных из-за отравления домашними блюдами на крестинах возросло до 20 человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

В частности, в инфекционные отделения Летавской участковой, Чемеровецкой центральной районной и Хмельницкой городской больниц с признаками пищевого отравления (острый энтероколит) госпитализированы 20 человек (в том числе 2 ребенка), которые 28 июля были на крестинах в с. Летава Чемеровецкого района и употребляли блюда домашнего приготовления.

Всего на крестинах было 47 человек.

На сегодняшний день госпитализированные находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести.

Специалисты районной СЭС осуществляют комплекс регламентированных санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Причина отравления устанавливается.