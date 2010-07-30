Азаров сказал, что цена на хлеб не изменится: готовьтесь к подорожанию!

Премьер-министр Николай Азаров в четверг через свою пресс-службу поспешил успокоить украинцев, напуганных страшными слухами о грядущем повышении цены на главный продукт питания – хлеб.

Правительство не допустит повышения цен на хлеб в Украине, пообещал глава правительства. Он отметил, что Кабинет министров будет контролировать ситуацию на рынке зерна и стимулировать зернотрейдеров установить оптимальные цены на зерно.

«Нас устраивает оптимальная цена: выгодная хлеборобам-производителям и в то же время такая, при которой цена на хлеб сохранится. У нас есть все условия удержать цену на хлеб», - подчеркнул Николай Азаров. Кроме того, он сообщил, что хотя и есть проблемы с продовольственным зерном, в целом же урожай неплохой. «Запасов зерна более чем достаточно, урожай неплохой», - отметил премьер.

Однако смеем предположить, что этими своими фразами Николай Янович не только не успокоит соотечественников, а, напротив, лишь усилит их тревогу. Поскольку уж очень необычное сейчас время для подобных заявлений – под конец уборочный страды. Ведь все уже в Украине привыкли, что в первые месяцы после уборки урожая цены на зерно всегда, наоборот, только снижаются, потому что селяне спешат побыстрей его продать, чтобы рассчитаться по кредитам и получить деньги для осенних полевых работ. Следовательно, что-то тут нечисто – справедливо решат умудренные опытом украинцы.

И действительно: переживать есть за что! В мире сейчас с каждым днем стремительно растут цены на зерновые, что связано с резким ухудшением прогнозов на нынешний урожай из-за аномальной жары во многих странах. Например, Россия и Казахстан из-за засухи не досчитаются, как ожидается, трети запланированного к уборке и заготовке зерна. Значительными будут также потери аграриев Канады и Австралии – дожди и саранча не оставляют посевам никаких шансов. Сильная жара заставляет нервничать фермеров Евросоюза и США.

В связи с такими погодными катаклизмами всего за неделю рост цен на зерновые на Чикагской товарной бирже составил более 8%, а с начала июля – 18%. Средняя цена тонны пшеницы достигла 200 долларов, мягкая озимая пшеница и того дороже – 219-220 долларов за тонну. Причем, тенденция к росту цен сохраняется. Осенью, по мнению экспертов, тонна фуража прибавит в стоимости минимум 20%. На 20%-30% подорожает и продовольственное зерно. Таковы неутешительные прогнозы в мире.

Внесла непогода свои негативные коррективы и в ход уборочной в Украине. Ливни, а следом и жара, привели к тому, что объемы урожая снизились, а качество зерна - ухудшилось. Практически вся пшеница, по данным аналитического центра «Украгроконсалт», собранная на юге Украины, имеет фуражное качество. В целом, по прогнозу вице-премьер-министра Виктора Слауты, в 2010 году Украина соберет только 42 млн. тонн зерна против 46-ти годом ранее. Как следствие, чиновники вынуждены подкорректировать свои прогнозы по экспорту зерна. По мнению Николая Присяжнюка, министра аграрной политики Украины, в этом сезоне наша страна поставит на внешние рынки только 16 млн. тонн зерна. В прошлом году этот показатель составлял 21 млн. тонн.

Не смогла ситуация с повсеместным снижением урожайности не сказаться и на ценовых процессах в Украине. По данным Николая Присяжнюка, за последние три недели экспортные цены на пшеницу и ячмень выросли на 15-20 долларов за тонну. О росте цен свидетельствуют и данные экспертов. По информации аналитического агентства «ААА», за период с 1 по 20 июля 2010 года закупочные цены на фуражную пшеницу 6 класса с доставкой к покупателю возросли на 7,7 долл./т - до 134,3 долл./т, а фуражный ячмень 3 класса - на 38,1 долл./т, до 139,4 долл./т. По мнению профильного министра, тенденция роста средних уровней цен на зерно сохранится и в дальнейшем.

Мало того, жара пока не собирается отступать, что еще больше усугубляет ситуацию. Так, в России по состоянию на минувший четверг из-за засухи введен режим чрезвычайной ситуации уже в 27 регионах. Если неделю назад российские эксперты говорили о потере урожая на 8 миллионах гектаров посевных площадей, что составляет 20% от всех площадей, то теперь ситуация сделалась еще более угрожающей.

«Вчера под вечер, пока мы сюда летели, 27-й регион России объявил режим ЧС по засухе – это Владимирская область. Всего погибло более 10 миллионов гектаров или точнее 10,3 миллиона гектаров - это 33% от посевных площадей в этих регионах», - рассказал начальник департамента растениеводства, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Петр Чекмарев, который проводил 29 июля в Новосибирске совещание по подготовке к уборочной кампании в регионах Сибирского и Уральского федеральных округов. И даже этот прогноз может быть еще ухудшен в ближайшее время. По оценке советника президента РФ по климату Александра Бедрицкого, такой засухи в стране не наблюдалось уже почти 40 лет.

В Украине также уборка еще не закончена, а жара в центральных и восточных регионах продолжает свое убийственное для урожая дело. Однако и это еще не все. Еще одним фактором, который непременно приведет к подорожанию хлеба и других продуктов питания, станет недавнее решение правительства о лишении льгот аграриев по налогу на добавленную стоимость (НДС).

Так, 29 июля в Верховной Раде был зарегистрирован разаботанный правительством законопроект №7016, который предусматривает исключение из закона «О господдержке сельского хозяйства» нормы об освобождении производителей сельхозпродукции от уплаты НДС. Документ уже согласован с Минфином, ГНАУ, Минэкономики, Минюстом и Госкомпредпринимательства, отмечается в пояснительной записке.

Данная законодательная инициатива – это ответ украинского правительства на требование МВФ о лишении льготного режима налогообложения бизнеса, включая аграрный. Напомним, ранее Кабмин, выполняя данное условие МВФ, лишил, начиная с третьего квартала текущего года, льгот по цене на газ и транспортные услуги предприятия металлургической и химической отраслей.

В случае одобрения парламентом данной правительственной инициативы ежегодные поступления в госбюджет могут увеличиться приблизительно на 3 млрд. грн., подсчитал председатель Союза сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов Иван Томич. Однако одновременно он дал прогноз о том, что отмена льготы по НДС для аграриев приведет к существенному подорожанию сельскохозяйственной продукции. «Увеличение налоговой нагрузки неизбежно приведет к подорожанию всех продуктов питания в стране – цены на сельхозпродукцию вырастут в среднем на 10%», – сообщил Томич.

В проекте данного законопроекта говорится, что закон вступает в силу с момента его опубликования. Поэтому если он будет проголосован уже осенью, то и цены на продовольственные товары начнут повышаться еще в этом году.

Так что, хотя желание Азарова успокоить украинцев понятно и заслуживает одобрения, однако веры в его обещание о не повышении цен на хлеб, с учетом вышеприведенной информации, нет. Не только хлеб, но и большинство прочих продуктов питания наверняка начнут дорожать уже очень скоро. Кроме того, начиная уже с августа, людям придется на 50% больше платить за газ, а начиная со второй половины октября, на 20-30% возрастут еще тарифы на горячую воду и тепло. Одним словом, украинцам снова придется уже в самое ближайшее время столкнуться с высокой инфляцией…

Юрий Глухов