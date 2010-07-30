27 регионов России охвачены засухой

Режим чрезвычайной ситуации из-за засухи введен во Владимирской области России - таким образом, общее число регионов, где объявлена ЧС, возросло до 27, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника департамента растениеводства, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Петр Чекмарев.

"Вчера под вечер, пока мы сюда летели, 27-й регион России объявил режим ЧС по засухе - это Владимирская область. Всего погибло более 10 миллионов гектаров или точнее 10,3 миллиона гектаров - это 33% от посевных площадей в этих регионах", - сказал Чекмарев, который проводит в Новосибирске совещание по подготовке к уборочной кампании в регионах Сибирского и Уральского федеральных округов.

По оценке советника президента РФ по климату Александра Бедрицкого, такой засухи в стране не наблюдалось уже почти 40 лет.