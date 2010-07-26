Ледник накрыли одеялом, чтоб не таял

Во Франции на известном горнолыжном курорте Лез-Арк на поверхности ледника Эгиль Руж расстелили огромное одеяло.

Оно поможет защитить ледник от солнца и не дать ему растаять. Такая технология защиты ледников здесь применяется впервые. Однако она уже опробована на альпийских ледниках в Швейцарии, Австрии и Италии и показала свою эффективность.

"Она отражает солнечные лучи, чтобы защитить лед, который под ней. Он, конечно, все равно тает, но меньше", - отметил смотритель курорта Франсуа Бернье.

10 человек и вертолет должны справиться с установкой защиты ледника за 2 дня. Это будет стоить свыше 30 тысяч евро. Одеяло накрывает не весь ледник, а только наиболее важные его части, например, верхушку.

"Это возможность "подпитать" крупные ледники, такие как Эгиль Руж, у которых нет возможности возродиться. Думаю, это хороший шанс для них, чтобы выжить", - сообщил заместитель директора службы курорта Жиль Гран. Ежегодно альпийские ледники теряют по проценту своей массы и такими темпами, по оценкам экологов, к концу столетия могут практически исчезнуть, сообщает Euronews.