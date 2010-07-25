Анджелину Джоли попытались сфотографировать в Москве

09:49, 25 июля 2010
Разное
1815 0

Звезда бережет себя для фотосессии

В Москве руководство гостиницы Ritz Carlton, где остановилась вместе со своими четырьмя детьми голливудская актриса Анджелина Джоли, уволило одного из своих сотрудников за попытку сфотографировать знаменитость, сообщает Би-Би-Си.

По информации агентства Life News, еще до приезда Джоли потребовала от гостиницы, чтобы любая фото и видеосъемка в отеле была запрещена.

Сообщается, что один из сотрудников гостиницы попытался сфотографировать кинозвезду на свой мобильный телефон, за что был немедленно уволен.

Джоли прибыла в российскую столицу на премьеру шпионского фильма "Солт", где она играет главную роль. Помимо посещения кинотеатра "Октябрь", где пройдет премьерный показ, актриса планирует провести фотосессию для аккредитованных фотографов.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter