Анджелину Джоли попытались сфотографировать в Москве

В Москве руководство гостиницы Ritz Carlton, где остановилась вместе со своими четырьмя детьми голливудская актриса Анджелина Джоли, уволило одного из своих сотрудников за попытку сфотографировать знаменитость, сообщает Би-Би-Си.

По информации агентства Life News, еще до приезда Джоли потребовала от гостиницы, чтобы любая фото и видеосъемка в отеле была запрещена.

Сообщается, что один из сотрудников гостиницы попытался сфотографировать кинозвезду на свой мобильный телефон, за что был немедленно уволен.

Джоли прибыла в российскую столицу на премьеру шпионского фильма "Солт", где она играет главную роль. Помимо посещения кинотеатра "Октябрь", где пройдет премьерный показ, актриса планирует провести фотосессию для аккредитованных фотографов.