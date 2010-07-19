Виновника автокатастрофы на Кавказе сразу установить не удалось
06:22, 19 июля 2010Разное
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Оба водителя отрицают вину
Виновника автокатастрофы на Транскавказской магистрали, унесшей жизни 12 человек, сразу установить не удалось. По версии водителя автобуса, ему создал помеху сидевший за рулем КамАЗа, который, в свою очередь, все обвинения отвергает.
Автобус с россиянами в воскресенье съехал с дороги на территории Южной Осетии и перевернулся.
Погибли, по последним данным, 12 человек, еще столько же госпитализированы в тяжелом состоянии.
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