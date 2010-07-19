Виновника автокатастрофы на Кавказе сразу установить не удалось

Виновника автокатастрофы на Транскавказской магистрали, унесшей жизни 12 человек, сразу установить не удалось. По версии водителя автобуса, ему создал помеху сидевший за рулем КамАЗа, который, в свою очередь, все обвинения отвергает.

Автобус с россиянами в воскресенье съехал с дороги на территории Южной Осетии и перевернулся.

Погибли, по последним данным, 12 человек, еще столько же госпитализированы в тяжелом состоянии.