Клиенты пивного ресторана расстреляли официанта из травматики
18:29, 18 июля 2010Разное
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Сообщение из Москвы
В пивном ресторане «Дурдинъ» в Москве клиенты, недовольные работой официанта, ранили его из пистолета, сообщает Газета.ру. «ЧП произошло ночью на Волгоградском проспекте, - сообщили в правоохранительных органах. - В ресторане клиенты, недовольные обслуживанием официанта, расстреляли молодого человека из травматического оружия».
Медики доставили 24-летнего уроженца Рязанской области в институт имени Склифосовского. Пациента сразу направили в операционную.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов расследуют обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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