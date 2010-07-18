Клиенты пивного ресторана расстреляли официанта из травматики

В пивном ресторане «Дурдинъ» в Москве клиенты, недовольные работой официанта, ранили его из пистолета, сообщает Газета.ру. «ЧП произошло ночью на Волгоградском проспекте, - сообщили в правоохранительных органах. - В ресторане клиенты, недовольные обслуживанием официанта, расстреляли молодого человека из травматического оружия».

Медики доставили 24-летнего уроженца Рязанской области в институт имени Склифосовского. Пациента сразу направили в операционную.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов расследуют обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.