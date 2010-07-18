Талибы напали на город и тюрьму (фото)

Крупную операцию провели в Афганистане боевики движения "Талибан". В городе Фарах они одновременно атаковали четыре полицейских участка, сообщает Reuters.

Как выяснилось, это был отвлекающий маневр: пока полицейские оборонялись, другая группа боевиков атаковала тюрьму, взорвала ворота и помогла сбежать 23 заключенным, среди которых были в том числе и плененные талибы.

Удалось достаточно быстро задержать четырех беглецов, получивших ранения при побеге. Через некоторое время в тюрьму вернули еще семерых, но остальные, видимо, ушли с боевиками.

Сообщается о гибели одного полицейского.

Руководство движения "Талибан" уже взяло на себя ответственность за нападение.