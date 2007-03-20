Прокуратура взялась за раскрутку Юрия Луценко

Мнение

Кто утверждал, что Генпрокуратура во главе с Медведько полностью продалась донецким, тот глубоко ошибался. События вторника показали: протестные настроения в органах достигли таких высот, что прокуратура непосредственно подключилась к наращиванию популярности лидера “Народной самообороны” Юрия Луценко.

Когда просматривала сообщения об обыске в квартире опального экс-министра, то просто представляла себе, как достали работников прокуратуры донецкие боссы. Судя по всему, прокуратуру в последнее время превратили в предвыборный штаб “антикризисного блока”, учитывая его готовность идти на досрочные выборы. Назойливые указания градом сыпятся на следователей и прокуроров. О закрытии дела Щербаня. О блокировщиках электрощитовой Верховной Рады! О необходимости отмазывать сомнительный бизнес... А здесь нужно еще и Луценко приструнить – как будто прокуратуре ничем больше заниматься. Внешне будто и задание выполнено (хотели расправы над Луценком? – пожалуйста), но любой политолог-социолог скажет: прокуратура работает на “Народную самооборону”. А если еще прикроют Луценко на несколько дней или месяцев, то проект раскрутки нового лидера можно будет считать успешным.

С другой стороны, если “антикризисный блок” действительно готовится к выборам, то наверняка там имеются технологи, которые считают проект Луценко ударом по другому народному лидеру – Юлии Тимошенко. Это может быть еще одной из причин, почему такая вроде бы тупая активность прокуратуры всячески поддерживается и стимулируется. Но, как правило, подобная хитрость вылезает боком у тех, кто ее замышляет. При всей объективной взаимоненависти Тимошенко и Луценко могут договориться, хотя бы временно, чтобы потом – после вероятной общей победы – съесть друг друга. Но это уже другая тема...

Пока, в нынешней ситуации, удивляет следующее. Почему до сих пор прокуратура не нашла ни одного “следа” общих сделок Луценко и Лазаренко?

Павел Иванович в подобных ситуациях давно служит волшебной палочкой. Нужно пресечь Тимошенко? На выручку приходит Лазаренко... Найти убийц Щербаня и Гетьмана? Опять же – Лазаренко... Кажется, Павла Лазаренко лепили даже к майору Мельниченко... А вот Юрий Витальевич пока еще остается незапятнанным подобными связями...

Не дорабатывает, однако, прокуратура...

Оксана Охримчук, г. Киев