Рухнули опорные конструкции автотуннеля в Праге

Во время подземных строительных работ по созданию крупнейшего в чешской столице автомобильного туннеля Blanka, проектная протяженность которого составляет шесть километров, сегодня рухнули опорные конструкции.

Как передает ИТАР-ТАСС, превышающий 100 кв метров участок туннеля засыпан землей. Из-под обвала спасателями был высвобожден находившийся в месте инцидента бульдозерист.

"Ему удалось избежать ранений благодаря тому, что он находился в усиленной стойками безопасности кабине бульдозера, предназначенного, в частности, для вспомогательных работ по прокладке линий метро", - сообщили в диспетчерской спасательной службы города.

Полтора года назад из-за обвала почти на три месяца были прерваны работы по прокладке Blanka. Общая стоимость проекта, завершение которого намечено не позже 2012 года, превышает в 120 млн долларов.