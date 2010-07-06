Налоговики нашли в грузовике полторы тысячи контрабандных автошин

В Волынской области налоговики предотвратили контрабанду почти 1,5 тыс. шин к автомобилям на сумму свыше 1 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в управлении налоговой милиции ДПА в Волынской области, грузовик, перевозивший нелегальный товар, остановили на одной из АЗС вблизи Ковеля. Сотрудники налоговой милиции обнаружили, что отсек транспортного средства загружен новыми шинами иностранного производства. Сопроводительных документов на груз у водителя не оказалось.

Почти 1,5 тыс. контрабандных шин ориентировочной стоимостью 1 млн. 350 тыс. грн. изъято до принятия решения согласно действующему законодательству.