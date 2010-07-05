Под Киевом водитель въехал в автобусную остановку: 6 раненных

В селе Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на автобусную остановку, в результате чего были травмированы шесть человек (водитель, пассажиры и 1 человек, ожидавший транспорт на остановке).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, пострадавшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Киевской области.

Всего за сутки на территории страны зарегистрированы 99 дорожно-транспортных происшествий, в которых 10 человек погибли и 145 – травмированы.