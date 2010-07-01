Toyota отзывает 270 тысяч автомобилей по всему миру

Крупнейший в мире автоконцерн Toyota Motor снова объявил о массовом отзвыве своих автомобилей, включая популярную модель Crown и семь моделей люксового бренда Lexus. На этот раз японский автопроизводитель отзывает 270 тыс. уже проданных машин, из которых 180 тыс. были проданы за пределами Японии, передает РБКсо ссылкой на Associated Press.

Причиной такого решения стал выявленный дефект в двигателе, который может заглохнуть во время движения автомобиля, пояснил представитель Toyota Motor Хидеаки Хомма.

Репутация японского автогиганта оказалась подмоченной в связи с массовыми отзывами автомобилей за последние 1,5 года. В общей сложности из-за проблем с залипанием педали газа и других производственных дефектов на ремонт было направлено около 8 млн машин.

Значительная часть автомобилей была отозвана с американского рынка. За несвоевременное реагирование автопроизводителя на возникшие проблемы в автомобилях американские регуляторы уже оштрафовали компанию на 16,4 млн долл.