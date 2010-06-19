В Крыму открыли памятник выдающемуся хирургу-священнику

Памятник религиозному деятелю, архиепископу, и выдающемуся хирургу, профессору Валентину Войно-Ясенецкому, известному как Святитель Лука, открыт в Симферополе на территории 386-го военного госпиталя Военно-медицинского клинического центра Крымского региона, к 205-й годовщине со дня основания этого лечебного учреждения.

Как сообщил корреспонденту УНИАН пресс-секретарь Центра войск береговой обороны Военно-Морских Сил Украины майор Владислав СЕЛЕЗНЁВ, в торжествах по случаю открытия памятника приняли участие представители госпиталя, руководства Автономной Республики Крым, военнослужащие Симферопольского гарнизона и общественность.

Митрополит Симферопольский и Крымский Украинской Православной церкви МП Владыка ЛАЗАРЬ провел молебен и освятил памятник Святителю Луке. После открытия и освящения памятника гости посетили лечебные корпуса. Начальник госпиталя подполковник медицинской службы Евгений ПИВОВАР рассказал присутствующим о возможностях лечебного заведения.

По информации заместителя начальника госпиталя по воспитательной работе подполковника Сергея ДЕГТЯРЁВА, памятник создан в мастерской известного крымского скульптора Евгения ЯБЛОНСКОГО.

Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий родился в 1877 г. в Керчи. Выдающийся хирург, доктор медицины, архиепископ. До 1917 г. – медик в земских больницах средней России, позже – главный врач Ташкентской городской больницы, профессор Среднеазиатского государственного университета.

В начале 1920-х годов под именем Луки тайно принял монашеский постриг, впоследствии был высвячен в сан епископа. Многократно был арестован и отбывал административные ссылки.

Автор 55 научных трудов по хирургии и анатомии, десяти томов проповедей. Наиболее известна его книга «Гнойная хирургия», которая выдержала три издания (1934, 1946, 1956). Избран почетным членом Московской духовной академии в Загорске.

Награды: премия Хойнатского от Варшавского университета (1916), бриллиантовый крест на клобук от Патриарха всея Руси (1944), медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» (1945), Сталинская премия первой степени за книги «Гнойная хирургия» и «Поздние резекции при огнестрельных ранениях суставов» (1946).

Умер 11 июля 1961 г. в Симферополе в сане архиепископа Симферопольского и Крымского.

Синод Украинской православной церкви 22 ноября 1995 г. причислил архиепископа Симферопольского и Крымского Луку к лику местночтимым святым. Юбилейным Священным Архиерейским Собором Русской Православной Церкви в 2000 г. внесен в Собор новомучеников и исповедников российских.