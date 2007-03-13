В Крыму перевернулась иномарка: погибла женщина с младенцем

В Крыму на автодороге Черноморское-Евпатория водитель "Toyota" не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля, в результате чего два пассажира иномарки погибли и был травмирован сам водитель.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госавтоинспекции Крыма, в ДТП погибла жительница пгт Черноморское (1977 года рождения) и мальчик, 2006 года рождения. У водителя "Toyota" - жителя Симферополя, 1981 года рождения - открытая черепно-мозговая травма. Он доставлен в Черноморскую центральную районную больницу.

По данным крымской ГАИ, всего за сутки в Автономной Республике Крым произошло 4 ДТП, в которых два человека погибли и шесть были травмированы.