Парламент занялся жалобной книгой

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о Книге отзывов и предложений)".

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 317 из 422 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроект предусматривает внесение изменений в Закон "О защите прав потребителей", в соответствии с которыми потребителям гарантируется право оставлять жалобу, предложение, отзыв или замечание в Книге отзывов и предложений, которая размещается на видном и доступном месте в соответствии с порядком осуществления торговой деятельности и правил торгового обслуживания населения, утвержденным Кабинетом министров Украины.

Предусмотрено, что отказ работников торговли, общественного питания и сферы услуг и граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью в этих отраслях, в предоставлении гражданам-потребителям необходимой, доступной, достоверной и своевременной информации о товарах (работах, услугах), количестве, качестве, ассортименте, а также о производителе (исполнителе, продавце), ограничение прав граждан-потребителей на проверку качества, комплектности, веса и цены приобретенных товаров, оставление без рассмотрения или несообщение гражданину-потребителю о рассмотрении жалобы или замечании в Книге отзывов и предложений в срок, установленный законом, влекут наложение штрафа от трех до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Кроме того, изменениями в Кодекс Украины об административных правонарушениях повышается размер административного штрафа за нарушение порядка осуществления торговой деятельности, правил торгового обслуживания населения, выполнения работ и предоставления услуг работниками торговли, общественного питания и сферы услуг, оставление без рассмотрения жалобы или замечания потребителя в Книге отзывов и предложений.

В частности, нарушение порядка осуществления торговой деятельности, правил торгового обслуживания населения, выполнения работ и предоставления услуг работниками торговли, общественного питания и сферы услуг гражданами, занимающимися предпринимательской деятельностью, влечет наложение штрафа от трех до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Продажа товаров со складов, баз, подсобных помещений предприятий (организаций) государственной торговли (общественного питания, сферы услуг) и потребительской кооперации в нарушение установленных правил, сокрытие товаров от покупателей, совершенное работниками предприятий (организаций) государственной торговли (общественного питания и сферы услуг) и потребительской кооперации, не являющимися должностными лицами, влечет наложение штрафа от пяти до четырнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан.