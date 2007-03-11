США перешли на летнее время на три недели раньше обычного

Соединенные Штаты Америки перешли на летнее время, сообщается в воскресенье на сайте BBC News. Это произошло на три недели раньше обычного - ранее стрелки часов переводились в первое воскресенье апреля.

Изменения связаны с принятым в 2005 году законом, который вступил в силу в 2007 году. Американские законодатели сочли, что их инициатива поможет защитить окружающую среду, снизив расход топлива и электроэнергии. Согласно тому же акту, переход на зимнее время в США будет осуществляться на неделю позже обычного срока (ранее это происходило в последнее воскресенье октября).

Специалисты также отмечают, что удлинение летнего времени на месяц в первую очередь затронет компьютеры, на которых соответствующий переход осуществляется автоматически.

Лента.ру

***В Украине, как и в Европе, переход на летнее время осуществляется в последнее воскресенье марта в два часа ночи переводом стрелок на час вперед, а обратный переход - в три часа ночи в последнее воскресенье октября.