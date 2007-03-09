”Кафедра духовности” поможет элите бороться с вредными привычками

В Луцке освящен первый в области храм при высшем учебном заведении. Церковь Мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии будет действовать при Луцком биотехническом институте Международного научно-технического университета. Накануне храм освятил епископ Луцкий и Волынский МИХАИЛ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Волынской епархии УПЦ КП, новый храм будет не только институтским, но и городским приходским. «Церковь в высшем учебном заведении – свидетельство его элитности, – сказал во время освящения владыка. – Ведь новая интеллигенция, национальная элита должна быть верующей, и с таким багажом должна идти в Европу. Прекрасно, что не только ведущие украинские университеты и академии, а уже и наш, Волынский имеет свой храм».

В свою очередь, ректор биотехнического института Григорий СТЕЦЕНКО отметил, что здесь открывается своего рода «кафедра духовности» и это поможет в учебной работе бороться с вредными привычками и наклонностями, будет повышать духовность и студентов, и преподавателей.

Капелланом института и настоятелем храма епископ МИХАИЛ назначил священника Андрея РОТЧЕНКОВА, директора Центра христианского воспитания детей и молодежи в Луцке.