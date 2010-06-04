В Алуште горел троллейбус

Площадь пожара составила 15 кв. м.

В Алуште на четвертом километре Симферопольского шоссе 3 июня загорелся троллейбус. Огонь повредил контактный провод и конструкции тролейбуса, сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС. Площадь пожара составила 15 кв. м. Причина происшествия и нанесенный огнем ущерб устанавливаются. Машина принадлежит предприятию "Крымтроллейбус".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter