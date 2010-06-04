В Алуште горел троллейбус

10:06, 04 июня 2010
Разное
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Площадь пожара составила 15 кв. м.

В Алуште на четвертом километре Симферопольского шоссе 3 июня загорелся троллейбус.

Огонь повредил контактный провод и конструкции тролейбуса, сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС.

Площадь пожара составила 15 кв. м. Причина происшествия и нанесенный огнем ущерб устанавливаются.

Машина принадлежит предприятию "Крымтроллейбус".

 

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