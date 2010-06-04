В Алуште горел троллейбус
10:06, 04 июня 2010Разное
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Площадь пожара составила 15 кв. м.
В Алуште на четвертом километре Симферопольского шоссе 3 июня загорелся троллейбус.
Огонь повредил контактный провод и конструкции тролейбуса, сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС.
Площадь пожара составила 15 кв. м. Причина происшествия и нанесенный огнем ущерб устанавливаются.
Машина принадлежит предприятию "Крымтроллейбус".
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