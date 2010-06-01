ДТП на западе Москвы переросло в крупную драку

Крупная драка произошла на западе Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах российской столицы. По его словам, уроженец Кавказа примерно в 23.00 на иномарке сбил подростка на Боровском шоссе недалеко от кинотеатра "Солнцево".

Потерпевший получил тяжелые травмы, о его состоянии в настоящий момент неизвестно (по данным других СМИ - он умер).

"На место происшествия приехали родственники сбитого подростка, а также земляки виновника ДТП, между которыми произошла драка", - сказал собеседник. По его словам, в ней участвовали около 40 человек с обеих сторон.