Кто за кого голосовал на Евровидении (по странам и регионам)

Кому отдали зачетные баллы зрители из 39-х стран - участниц Евровидения-2010? Согласно условиям конкурса, исполнитель, который собравший наибольшее количество голосов в одной стране, получает 12 баллов, двое следующих - 10 и 8, а каждое следующее место оценивается на балл меньше.

Северная Европа Исландия: Дания (12), Бельгия (10), Греция (8), от 7 до 1 - Албания, Франция, Румыния, Азербайджан, Германия, Грузия, Португалия.

Ирландия: Дания (12), Бельгия (10), Германия (8), от 7 до 1 - Румыния, Франция, Грузия, Великобритания, Азербайджан, Норвегия, Турция.

Норвегия: Германия (12), Румыния (10), Дания (8), от 7 до 1 - Азербайджан, Исландия, Израиль, Франция, Бельгия, Турция, Грузия.

Финляндия: Германия (12), Израиль (10), Франция (8), от 7 до 1 - Греция, Бельгия, Исландия, Испания, Турция, Дания, Ирландия.

Швеция: Германия (12), Румыния (10), Дания (8), от 7 до 1 - Сербия, Грузия, Турция, Норвегия, Кипр, Дания, Бельгия, Армения.

Дания: Германия (12), Бельгия (10), Румыния (8), от 7 до 1 - Франция, Турция, Норвегия, Португалия, Исландия, Азербайджан, Кипр.

Великобритания: Греция (12), Турция (10), Румыния (8), от 7 до 1 - Ирландия, Дания, Украина, Германия, Израиль, Франция, Албания.

Центральная Европа и Средиземноморье Германия: Бельгия (12), Турция (10), Греция (8), от 7 до 1 - Армения, Португалия, Сербия, Исландия, Израиль, Франция, Ирландия, Албания.

Голландия: Армения (12), Израиль (10), Турция (8), от 7 до 1 - Украина, Бельгия, Румыния, Германия, Греция, Дания, Грузия.

Бельгия: Греция (12), Германия (10), Исландия (8), от 7 до 1 - Армения, Турция, Азербайджан, Грузия, Албания, Дания, Испания.

Франция: Турция (12), Сербия (10), Португалия (8), от 7 до 1 - Бельгия, Армения, БиГ, Греция, Германия, Украина, Израиль.

Швейцария: Германия (12), Сербия (10), Албания (8), от 7 до 1 - Бельгия, Ирландия, Португалия, Румыния, Турция, Азербайджан, Грузия.

Испания: Германия (12), Румыния (10), Армения (8), от 7 до 1 - Азербайджан, Португалия, Греция, Дания, Турция, Франция, Грузия.

Португалия: Испания (12), Румыния (10), Греция (8), от 7 до 1 - Франция, Молдова, Бельгия, Дания, Норвегия, Россия, Германия.

Мальта: Азербайджан (12), Бельгия (10), Дания (8), от 7 до 1 - Греция, Исландия, Румыния, Германия, Норвегия, Франция, Португалия.

Албания: Греция (12), Германия (10), Турция (8), от 7 до 1 - Испания, БиГ, Румыния, Израиль, Сербия, Дания, Великобритания.

Греция: Кипр (12), Албания (10), Франция (8), от 7 до 1 - Армения, Бельгия, Грузия, Румыния, Исландия, Германия, Азербайджан.

Кипр: Греция (12), Азербайджан (10), Румыния (8), от 7 до 1 - Армения, Украина, Грузия, Германия, Франция, Израиль, Сербия.

Израиль: Армения (12), Россия (10), Румыния (8), от 7 до 1 - Азербайджан, Ирландия, Грузия, Дания, Франция, Украина, Испания.

Турция: Азербайджан (12), Германия (10), БиГ (8) от 7 до 1 - Албания, Армения, Грузия, Россия, Греция, Румыния, Украина.

Страны бывшего Восточного блока Польша: Дания (12), Бельгия (10), Азербайджан (8), от 7 до 1 - Германия, Румыния, Армения, Грузия, Украина, Албания, Греция.

Словакия: Германия (12), Бельгия (10), Израиль (8), от 7 до 1 - Дания, Россия, Греция, Армения, Норвегия, Кипр, Румыния.

Румыния: Дания (12), Молдова (10), Турция (8), от 7 до 1 - Греция, Армения, Украина, Бельгия, Германия, Испания, Албания.

Болгария: Азербайджан (12), Турция (10), Армения (8), от 7 до 1 - Украина, Грузия, Греция, Кипр, Германия, Испания, Беларусь.

Страны бывшего СССР Россия: Армения (12), Грузия (10), Азербайджан (8), от 7 до 1 - Украина, Германия, Бельгия, Испания, Румыния, Беларусь, Дания.

Украина: Азербайджан (12), Россия (10), Турция (8), от 7 до 1 - Грузия, Армения, Германия, Испания, Израиль, Румыния, Бельгия.

Беларусь: Россия (12), Украина (10), Израиль (8), от 7 до 1 - Грузия, Азербайджан, Армения, Молдова, Турция, Исландия, Румыния.

Молдова: Румыния (12), Россия (10), Украина (8), от 7 до 1 - Азербайджан, Армения, Грузия, Испания, Беларусь, Греция, Израиль.

Грузия: Беларусь (12), Армения (10), Азербайджан (8), от 7 до 1 - Украина, Норвегия, Турция, Израиль, Великобритания, Испания, Молдова.

Армения: Грузия (12), Россия (10), Украина (8), от 7 до 1 - Испания, Франция, Дания, Португалия, Греция, Норвегия, Румыния.

Азербайджан: Турция (12), Украина (10), Грузия (8), от 7 до 1 - Румыния, Молдова, Израиль, Дания, Россия, Великобритания, Германия.

Эстония: Германия (12), Россия (10), Грузия (8), от 7 до 1 - Норвегия, Турция, Дания, Исландия, Бельгия, Ирландия, Франция.

Литва: Грузия (12), Германия (10), Испания (8), от 7 до 1 - Бельгия, Украина, Россия, Грузия, Турция, Дания, Румыния, Кипр.

Латвия: Германия (12), Дания (10), Россия (8), от 7 до 1 - Украина, Португалия, Испания, Бельгия, Румыния, Азербайджан, Армения.

Страны бывшей Югославии Сербия: БиГ (12), Греция (10), Германия (8), от 7 до 1 - Украина, Румыния, Бельгия, Франция, Турция, Португалия, Армения.

Хорватия: Турция (12), БиГ (10), Сербия (8), от 7 до 1 - Грузия, Германия, Албания, Кипр, Франция, Дания, Ирландия.

Словения: Дания (12), Германия (10), Сербия (8), от 7 до 1 - Румыния, Израиль, Испания, БиГ, Франция, Турция, Грузия.

Босния и Герцеговина: Сербия (12), Турция (10), Германия (8), от 7 до 1 - Азербайджан, Греция, Албания, Грузия, Франция, Румыния, Израиль.

Македония: Албания (12), Турция (10), Германия (8), от 7 до 1 - Сербия, БиГ, Грузия, Армения, Азербайджан, Дания, Франция.

См. также "Кто за кого голосовал на Евровидении-2008" и "Кто за кого голосовал на Евровидении-2010: по баллам участников"