Кто за кого голосовал на Евровидении (по странам и регионам)
Украинцы поддержали Азербайджан и Россию
Кому отдали зачетные баллы зрители из 39-х стран - участниц Евровидения-2010? Согласно условиям конкурса, исполнитель, который собравший наибольшее количество голосов в одной стране, получает 12 баллов, двое следующих - 10 и 8, а каждое следующее место оценивается на балл меньше.
Северная ЕвропаИсландия: Дания (12), Бельгия (10), Греция (8), от 7 до 1 - Албания, Франция, Румыния, Азербайджан, Германия, Грузия, Португалия.
Ирландия: Дания (12), Бельгия (10), Германия (8), от 7 до 1 - Румыния, Франция, Грузия, Великобритания, Азербайджан, Норвегия, Турция.
Норвегия: Германия (12), Румыния (10), Дания (8), от 7 до 1 - Азербайджан, Исландия, Израиль, Франция, Бельгия, Турция, Грузия.
Финляндия: Германия (12), Израиль (10), Франция (8), от 7 до 1 - Греция, Бельгия, Исландия, Испания, Турция, Дания, Ирландия.
Швеция: Германия (12), Румыния (10), Дания (8), от 7 до 1 - Сербия, Грузия, Турция, Норвегия, Кипр, Дания, Бельгия, Армения.
Дания: Германия (12), Бельгия (10), Румыния (8), от 7 до 1 - Франция, Турция, Норвегия, Португалия, Исландия, Азербайджан, Кипр.
Великобритания: Греция (12), Турция (10), Румыния (8), от 7 до 1 - Ирландия, Дания, Украина, Германия, Израиль, Франция, Албания.
Центральная Европа и Средиземноморье Германия: Бельгия (12), Турция (10), Греция (8), от 7 до 1 - Армения, Португалия, Сербия, Исландия, Израиль, Франция, Ирландия, Албания.
Голландия: Армения (12), Израиль (10), Турция (8), от 7 до 1 - Украина, Бельгия, Румыния, Германия, Греция, Дания, Грузия.
Бельгия: Греция (12), Германия (10), Исландия (8), от 7 до 1 - Армения, Турция, Азербайджан, Грузия, Албания, Дания, Испания.
Франция: Турция (12), Сербия (10), Португалия (8), от 7 до 1 - Бельгия, Армения, БиГ, Греция, Германия, Украина, Израиль.
Швейцария: Германия (12), Сербия (10), Албания (8), от 7 до 1 - Бельгия, Ирландия, Португалия, Румыния, Турция, Азербайджан, Грузия.
Испания: Германия (12), Румыния (10), Армения (8), от 7 до 1 - Азербайджан, Португалия, Греция, Дания, Турция, Франция, Грузия.
Португалия: Испания (12), Румыния (10), Греция (8), от 7 до 1 - Франция, Молдова, Бельгия, Дания, Норвегия, Россия, Германия.
Мальта: Азербайджан (12), Бельгия (10), Дания (8), от 7 до 1 - Греция, Исландия, Румыния, Германия, Норвегия, Франция, Португалия.
Албания: Греция (12), Германия (10), Турция (8), от 7 до 1 - Испания, БиГ, Румыния, Израиль, Сербия, Дания, Великобритания.
Греция: Кипр (12), Албания (10), Франция (8), от 7 до 1 - Армения, Бельгия, Грузия, Румыния, Исландия, Германия, Азербайджан.
Кипр: Греция (12), Азербайджан (10), Румыния (8), от 7 до 1 - Армения, Украина, Грузия, Германия, Франция, Израиль, Сербия.
Израиль: Армения (12), Россия (10), Румыния (8), от 7 до 1 - Азербайджан, Ирландия, Грузия, Дания, Франция, Украина, Испания.
Турция: Азербайджан (12), Германия (10), БиГ (8) от 7 до 1 - Албания, Армения, Грузия, Россия, Греция, Румыния, Украина.
Страны бывшего Восточного блокаПольша: Дания (12), Бельгия (10), Азербайджан (8), от 7 до 1 - Германия, Румыния, Армения, Грузия, Украина, Албания, Греция.
Словакия: Германия (12), Бельгия (10), Израиль (8), от 7 до 1 - Дания, Россия, Греция, Армения, Норвегия, Кипр, Румыния.
Румыния: Дания (12), Молдова (10), Турция (8), от 7 до 1 - Греция, Армения, Украина, Бельгия, Германия, Испания, Албания.
Болгария: Азербайджан (12), Турция (10), Армения (8), от 7 до 1 - Украина, Грузия, Греция, Кипр, Германия, Испания, Беларусь.
Страны бывшего СССРРоссия: Армения (12), Грузия (10), Азербайджан (8), от 7 до 1 - Украина, Германия, Бельгия, Испания, Румыния, Беларусь, Дания.
Украина: Азербайджан (12), Россия (10), Турция (8), от 7 до 1 - Грузия, Армения, Германия, Испания, Израиль, Румыния, Бельгия.
Беларусь: Россия (12), Украина (10), Израиль (8), от 7 до 1 - Грузия, Азербайджан, Армения, Молдова, Турция, Исландия, Румыния.
Молдова: Румыния (12), Россия (10), Украина (8), от 7 до 1 - Азербайджан, Армения, Грузия, Испания, Беларусь, Греция, Израиль.
Грузия: Беларусь (12), Армения (10), Азербайджан (8), от 7 до 1 - Украина, Норвегия, Турция, Израиль, Великобритания, Испания, Молдова.
Армения: Грузия (12), Россия (10), Украина (8), от 7 до 1 - Испания, Франция, Дания, Португалия, Греция, Норвегия, Румыния.
Азербайджан: Турция (12), Украина (10), Грузия (8), от 7 до 1 - Румыния, Молдова, Израиль, Дания, Россия, Великобритания, Германия.
Эстония: Германия (12), Россия (10), Грузия (8), от 7 до 1 - Норвегия, Турция, Дания, Исландия, Бельгия, Ирландия, Франция.
Литва: Грузия (12), Германия (10), Испания (8), от 7 до 1 - Бельгия, Украина, Россия, Грузия, Турция, Дания, Румыния, Кипр.
Латвия: Германия (12), Дания (10), Россия (8), от 7 до 1 - Украина, Португалия, Испания, Бельгия, Румыния, Азербайджан, Армения.
Страны бывшей ЮгославииСербия: БиГ (12), Греция (10), Германия (8), от 7 до 1 - Украина, Румыния, Бельгия, Франция, Турция, Португалия, Армения.
Хорватия: Турция (12), БиГ (10), Сербия (8), от 7 до 1 - Грузия, Германия, Албания, Кипр, Франция, Дания, Ирландия.
Словения: Дания (12), Германия (10), Сербия (8), от 7 до 1 - Румыния, Израиль, Испания, БиГ, Франция, Турция, Грузия.
Босния и Герцеговина: Сербия (12), Турция (10), Германия (8), от 7 до 1 - Азербайджан, Греция, Албания, Грузия, Франция, Румыния, Израиль.
Македония: Албания (12), Турция (10), Германия (8), от 7 до 1 - Сербия, БиГ, Грузия, Армения, Азербайджан, Дания, Франция.
См. также "Кто за кого голосовал на Евровидении-2008" и "Кто за кого голосовал на Евровидении-2010: по баллам участников"