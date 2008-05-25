Кто за кого голосовал на Евровидении

В Евровидении-2008 не участвовала Австрия. Еще в ноябре прошлого года национальная телекомпания, правомочная отбирать конкурсантов, сделала заявление об отказе, утверждая, что конкурс превратился из «развлекательной программы в арену политических маневров», в ходе которых особенно явно проявляются «негативные аспекты процесса объединения Европы... Итоги конкурса (2007 года) с особой очевидностью показали, что вопрос о победителе решается не на основе качества исполнения, а с учетом национального происхождения исполнителя»...

Проще говоря, “Старая Европа” не в состоянии преодолеть численное преимущество стран бывшего СССР и Югославии, перекрестно голосующих друг за друга.

В этом году организаторы конкурса ввели два полуфинала, впрочем, избежав принципа "восточной и западной лиги". Но, возможно, на следующий конкурс им придется придумать что-то получше. Иначе странам-участницам достаточно будет направить на конкурс свой флаг, а петь будет необязательно.

Так кому же отдали зачетные баллы зрители из 43-х стран - участниц Евровидения-2008? По условиям конкурса, исполнитель, собравший наибольшее количество голосов в одной стране, получает 12 баллов, двое следующих - 10 и 8, а каждое следующее место оценивается на балл меньше.

Северная Европа

Исландия: Дания (12), Норвегия (10), Франция (8), от 7 до 1 - Финляндия, Португалия, Украина, Латвия, Швеция, Сербия, Армения.

Ирландия: Латвия (12), Польша (10), Великобритания (8), от 7 до 1 - Норвегия, Украина, Россия, Греция, Румыния, Босния и Герцеговина (БиГ), Дания.

Норвегия: Дания (12), БиГ (10), Исландия (8), от 7 до 1 - Швеция, Сербия, Россия, Финляндия, Израиль, Турция, Франция.

Финляндия: Норвегия (12), Россия (10), Израиль (8), от 7 до 1 - Исландия, БиГ, Швеция, Турция, Украина, Франция, Испания.

Швеция: Норвегия (12), БиГ (10), Исландия (8), от 7 до 1 - Финляндия, Сербия, Дания, Франция, Латвия, Армения, Греция.

Дания: Исландия (12), Норвегия (10), Швеция (8), от 7 до 1 - Украина, Латвия, Франция, Турция, Греция, БиГ, Испания.

Великобритания: Греция (12), Латвия (10), Турция (8), от 7 до 1 - Норвегия, Исландия, Украина, Польша, Дания, Франция, Испания.

Центральная Европа и Средиземноморье

Германия: Греция (12), Турция (10), Сербия (8), от 7 до 1 - Россия, Армения, БиГ, Португалия, Израиль, Хорватия, Азербайджан.

Голландия:Армения (12), Турция (10), Сербия (8), от 7 до 1 - БиГ, Греция, Португалия, Норвегия, Израиль, Азербайджан, Россия.

Бельгия: Армения (12), Турция (10), Греция (8), от 7 до 1 - Азербайджан, Португалия, Израиль, Испания, Россия, Норвегия, Украина.

Франция: Армения (12), Турция (10), Португалия (8), от 7 до 1 - Сербия, Израиль, Испания, Румыния, Греция, БиГ, Россия.

Швейцария: Сербия (10), Португалия (10), Албания (8), от 7 до 1 - БиГ, Турция, Греция, Испания, Хорватия, Германия, Израиль.

Испания: Румыния (12), Армения (10), Португалия (8), от 7 до 1 - Украина, Норвегия, Россия, Исландия, Греция, Латвия, Швеция.

Португалия: Украина (12), Испания (10), Латвия (8), от 7 до 1 - Исландия, Россия, Дания, Румыния, Хорватия, Норвегия, Грузия.

Андорра: Испания (12), Португалия (10), Греция (8), от 7 до 1 - Азербайджан, Украина, Россия, Финляндия, Франция, Латвия, Норвегия.

Сан-Марино: Греция (12), Израиль (10), Армения (8), от 7 до 1 - Норвегия, Великобритания, Португалия, Турция, Албания, Дания, Румыния.

Мальта: Швеция (12), Украина (10), Россия (8), от 7 до 1 - Латвия, Исландия, Грузия, Дания, Норвегия, Греция, Сербия.

Албания: Греция (12), Турция (10), Украина (8), от 7 до 1 - Норвегия, Россия, Сербия, Израиль, Швеция, Армения, Испания.

Греция: Армения (12), Албания (10), Испания (8), от 7 до 1 - Россия, Украина, Сербия, Грузия, Азербайджан, Норвегия, Израиль.

Кипр: Греция (12), Армения (10), Россия (8), от 7 до 1 - Грузия, Украина, Сербия, Испания, Румыния, Израиль, Швеция.

Израиль: Россия (12), Украина (10), Армения (8), от 7 до 1 - Норвегия, Румыния, Греция, Исландия, Азербайджан, Грузия, Швеция.

Турция: Азербайджан (12), Армения (10), Украина (8) от 7 до 1 - Греция, БиГ, Россия, Грузия, Испания, Норвегия, Албания.

Страны бывшего Восточного блока

Польша: Армения (12), Украина (10), Норвегия (8), от 7 до 1 - Азербайджан, Россия, Израиль, Сербия, Греция, Финляндия, Франция.

Чехия: Армения (12), Азербайджан (10), Украина (8), от 7 до 1 - Россия, Сербия, Греция, Грузия, Латвия, Дания, БиГ.

Венгрия: Азербайджан (12), Россия (10), Греция (8), от 7 до 1 - Сербия, Украина, Турция, Норвегия, Израиль, Дания, Швеция.

Румыния: Греция (12), Россия (10), Турция (8), от 7 до 1 - Сербия, Израиль, Норвегия, Армения, Украина, Азербайджан, Хорватия.

Болгария: Германия (12), Греция (10), Армения (8), от 7 до 1 - Украина, Россия, Турция, Сербия, Азербайджан, Израиль, Норвегия.

Страны бывшего СССР

Россия: Армения (12), Азербайджан (10), Украина (8), от 7 до 1 - Грузия, Израиль, Норвегия, Сербия, Греция, Турция, Хорватия.

Украина: Россия (12), Азербайджан (10), Грузия (8), от 7 до 1 - Армения, Норвегия, Израиль, Турция, Португалия, Греция, Хорватия.

Беларусь:Россия (12), Украина (10), Азербайджан (8), от 7 до 1 - Армения, Грузия, Норвегия, Израиль, Турция, Греция, Сербия.

Молдова: Румыния (12), Россия (10), Азербайджан (8), от 7 до 1 - Украина, Израиль, Норвегия, Греция, Грузия, Армения, Сербия.

Грузия: Армения (12), Украина (10), Россия (8), от 7 до 1 - Азербайджан, Турция, Норвегия, Греция, Израиль, Латвия, Хорватия.

Армения: Россия (12), Грузия (10), Греция (8), от 7 до 1 - Норвегия, Израиль, Украина, Франция, Сербия, Хорватия, Испания.

Азербайджан: Турция (12), Украина (10), Россия (8), от 7 до 1 - Израиль, Греция, Норвегия, Грузия, БиГ, Сербия, Албания.

Эстония: Россия (12), Финляндия (10), Норвегия (8), от 7 до 1 - Латвия, Франция, Грузия, Украина, Дания, Швеция, Греция.

Литва: Россия (12), Латвия (10), Франция (8), от 7 до 1 - Азербайджан, Украина, Грузия, Норвегия, Израиль, Дания, Швеция.

Латвия: Россия (12), Украина (10), Грузия (8), от 7 до 1 - Дания, Норвегия, Хорватия, Азербайджан, Франция, Исландия, Финляндия.

Страны бывшей Югославии

Сербия: БиГ (12), Россия (10), Греция (8), от 7 до 1 - Израиль, Украина, Армения, Норвегия, Хорватия, Швеция, Португалия.

Черногория: Сербия (12), БиГ (10), Россия (8), от 7 до 1 - Албания, Греция, Израиль, Украина, Латвия, Хорватия, Армения.

Хорватия: БиГ (12), Сербия (10), Албания (8), от 7 до 1 - Украина, Россия, Греция, Латвия, Португалия, Израиль, Норвегия.

Словения: Сербия (12), БиГ (10), Хорватия (8), от 7 до 1 - Россия, Греция, Армения, Албания, Израиль, Украина, Азербайджан.

Босния и Герцеговина: Сербия (12), Хорватия (10), Турция (8), от 7 до 1 - Греция, Армения, Израиль, Россия, Украина, Норвегия, Албания.

Македония: Албания (12), Сербия (10), Азербайджан (8), от 7 до 1 - Турция, Россия, БиГ, Украина, Греция, Хорватия, Армения.

См. также "Евровидение-2008 называет победителей"