Кто за кого голосовал на Евровидении (по баллам участников)

Победой немецкой исполнительницы Лены завершился в Осло конкурс "Евровидение". По условиям конкурса победитель определяется голосованием зрителей в странах - участницах. Каждое национальное жюри выбирает 10 лучших, первое место оценивается в 12 очков, второе - в 10, третье - 8, места с 4 по 10 дают, соответственно, от 1 до 7 баллов

Евровидение-2010 завершилось с результатами:

1. Германия 246 баллов - 9 по 12 (Дания, Эстония, Финляндия, Латвия, Норвегия, Словакия, Испания, Швеция, Швейцария), 4 по 10 (Албания, Бельгия, Литва, Словения), 4 по 8 (БиГ, Македония, Ирландия, Сербия), одна 7 (Польша), 2 по 6 (Хорватия, Россия), одна 5 (Украина), 4 по 4 (Кипр, Мальта, Нидерланды, Великобритания), 4 по 3 (Болгария, Франция, Исландия, Румыния), одна 2 (Греция), 2 по 1 (Азербайджан, Португалия). Только 5 стран не отнесли Лену к десятке лучших (Армения, Беларусь, Грузия, Израиль, Молдова)

2. Турция 170 - 3 по 12 (Азербайджан, Хорватия, Франция), 5 по 10 (БиГ, Болгария, Македония, Германия, Великобритания), 4 по 8 (Албания, Румыния, Нидерланды, Украина), 3 по 6 (Бельгия, Дания, Эстония), 2 по 5 (Грузия, Швеция), одна 4 (Литва), 5 по 3 (Беларусь, Финляндия, Сербия, Испания, Швейцария), 2 по 2 (Норвегия, Словения), одна 1 (Ирландия). Не оценили турецкого исполнителя зрители из 12 стран.

3. Румыния 162 - одна 12 (Молдова), 4 по 10 (Норвегия, Португалия, Испания, Швеция), 4 по 8 (Кипр, Дания, Израиль, Великобритания), 3 по 7 (Азербайджан, Ирландия, Словения), 2 по 6 (Польша, Сербия), 4 по 5 (Албания, Исландия, Мальта, Нидерланды), 2 по 4 (Греция, Швейцария), 2 по 3 (Латвия, Россия), 4 по 2 (Биг, Литва, Турция, Украина), 3 по 1 (Армения, Беларусь, Словакия). Из 9 стран оценки не было.

4. Дания 149 - 5 по 12 (Исландия, Ирландия, Польша, Румыния, Словения), одна 10 (Латвия), 3 по 8 (Мальта, Норвегия, Швеция), одна 7 (Словакия), одна 6 (Великобритания), 2 по 5 (Армения, Эстония), 4 по 4 (Азербайджан, Израиль, Португалия, Испания), одна 3 (Литва), 6 по 2 (Албания, Бельгия, Хорватия, Македония, Финляндия, Нидерланды), одна 1 (Россия). Без оценки - 13 стран.

5. Азербайджан 145 - 4 по 12 (Болгария, Мальта, Турция, Украина), одна 10 (Кипр), 3 по 8 (Грузия, Польша, Россия), 4 по 7 (БиГ, Израиль, Норвегия, Испания), одна 6 (Беларусь), одна 5 (Бельгия), одна 4 (Исландия), 2 по 3 (Македония, Ирландия), 3 по 2 (Дания, Латвия, Швейцария), одна 1 (Греция). Без оценки - 15 стран.

6. Бельгия 143 - одна 12 (Германия), 6 по 10 (Дания, Исландия, Ирландия, Мальта, Польша, Словакия), 3 по 7 (Франция, Литва, Швейцария), 3 по 6 (Финляндия, Греция, Нидерланды), 3 по 5 (Португалия, Россия, Сербия), 2 по 4 (Латвия, Румыния), 2 по 3 (Эстония, Норвегия), одна 1 (Украина). Без оценки - 16 стран.

7. Армения 141 - 3 по 12 (Израиль, Россия, Нидерланды), одна 10 (Грузия), 2 по 8 (Болгария, Испания), 4 по 7 (Бельгия, Кипр, Германия, Греция), 5 по 6 (Франция, Молдова, Румыния, Турция, Украина), 2 по 5 (Беларусь, Польша), 2 по 4 (Македония, Словакия), 1 по 3 (Латвия, Сербия, Швеция). Без оценки - 16 стран.

8. Греция 140 - 4 по 12 (Албания, Бельгия, Кипр, Великобритания), одна 10 (Сербия), 3 по 8 (Германия, Исландия, Португалия), 3 по 7 (Финляндия, Мальта, Румыния), одна 6 (Биг), 3 по 5 (Болгария, Словакия, Испания), одна 4 (Франция), 3 по 3 (Греция, Нидерланды, Турция), одна 2 (Молдова), одна 1 (Польша). Без оценки - 17 стран.

9. Грузия 136 - 2 по 12 (Армения, Литва), одна 10 (Россия), 2 по 8 (Азербайджан, Эстония), 3 по 7 (Беларусь, Хорватия, Украина), 2 по 6 (Болгария, Швеция), 7 по 5 (Кипр, Македония, Греция, Ирландия, Израиль, Молдова, Турция), 3 по 4 (Бельгия, БиГ, Польша) одна 2 (Исландия), 4 по 1 (Норвегия, Словения, Испания, Швейцария). Без оценки - 13 стран.

10. Украина 108 - 2 по 10 (Азербайджан, Беларусь), 2 по 8 (Армения, Молдова), 6 по 7 (Болгария, Грузия, Латвия, Россия, Сербия, Нидерланды), 2 по 6 (Кипр, Литва), 2 по 5 (Румыния, Великобритания), одна 3 (Польша), 2 по 2 (Франция, Израиль), одна 1 (Турция). Без оценки - 20 стран.

11. Россия 90 - одна 12 (Беларусь), 5 по 10 (Армения, Эстония, Израиль, Молдова, Украина), по одной 8 (Латвия), 6 (Словакия), 5 (Литва), 4 (Турция), 3 (Азербайджан), 2 (Португалия). Без оценки - 25 стран.

12. Франция 82 - 2 по 8 (Финляндия, Греция), 2 по 7 (Дания, Португалия), 3 по 6 (Армения, Исландия, Ирландия), 2 по 4 (Норвегия, Сербия), 6 по 3 (БиГ, Хорватия, Кипр, Германия, Израиль, Словения), 3 по 2 (Мальта, Испания, Великобритания), 2 по 1 (Эстония, Македония). Без оценки - 18 стран.

13. Сербия 72 - одна 12 (БиГ), 2 по 10 (Франция, Швейцария), 2 по 8 (Хорватия, Словения), 2 по 7 (Македония, Швеция), одна 5 (Германия), одна 3 (Албания), 2 по 1 (Кипр, Нидерланды). Без оценки - 27 страны.

14. Израиль 71 - 2 по 10 (Финляндия, Нидерланды), 2 по 8 (Беларусь, Словакия), одна 6 (Словения), 2 по 5 (Азербайджан, Норвегия), 2 по 4 (Албания, Грузия), 2 по 3 (Украина, Великобритания), одна 2 (Кипр), 3 по 1 (БиГ, Франция, Молдова). Без оценки - 23 страны.

15. Испания 68 - одна 12 (Португалия), одна 8 (ЛИтва), 2 по 7 (Албания, Армения), 2 по 5 (Латвия. Словения), 4 по 4 (Финляндия, Молдова, Россия, Великобритания), 3 по 2 (Болгария, Грузия, Румыния), 2 по 1 (Бельгия, Израиль). Без оценки - 23 страны.

16. Албания 62 - одна 12 (Македония), по одной 10 (Греция) и 8 (Швейцария), 2 по 7 (Исландия, Турция), 2 по 5 (БиГ, Хорватия) по одной 3 (Бельгия) и 2 (Польша), 3 по 1 (Германия, Румыния, Великобритания). Без оценки - 26 стран.

17. Босния и Герцеговина 51 - одна 12 (Сербия), по одной 10 (Хорватия) и 8 (Турция), 2 по 6 (Албания, Македония), по одной 5 (Франция) и 4 (Словения). Без оценки - 31 страна.

18. Португалия 43 - одна 8 (Франция), 3 по 6 (Германия, Латвия, Испания), одна 5 (Швейцария), 2 по 4 (Армения, Дания), одна 2 (Сербия), 2 по 1 (Исландия, Мальта). Без оценки - 28 стран.

19. Исландия 41 - одна 8 (Бельгия), 2 по 6 (Мальта, Норвегия), одна 5 (Финляндия), 2 по 4 (Эстония, Германия), 2 по 3 (Дания, Греция), одна 2 (Беларусь). Без оценки - 29 стран.

20. Норвегия 35 - по одной 7 (Эстония), 6 (Грузия), 5 (Дания), 4 (Швеция), 3 по 3 (Мальта, Португалия, Словакия), 2 по 2 (Армения, Ирландия). Без оценки - 29 стран.

21-22. Кипр 27 - одна 12 (Греция), 2 по 4 (Болгария, Хорватия), по одной 3 (Швеция) и 2 (Словакия), 2 по 1 (Дания, Литва). Без оценки - 31 страна.

21-22. Молдова 27 - одна 10 (Румыния), 2 по 6 (Азербайджан, Португалия), по одной 4 (Беларусь) и 1 (Грузия). Без оценки - 33 страны.

23. Ирландия 25 - одна 7 (Великобритания), 2 по 6 (Израиль, Швейцария), 2 по 2 (Эстония, Германия), 2 по 1 (Хорватия, Финляндия). Без оценки - 31 страна.

24. Беларусь 18 - одна 12 (Грузия), по одной 3 (Молдова), 2 (Россия), 1 (Болгария). Без оценки - 34 страны.

25. Великобритания 10 - по одной 4 (Ирландия), 3 (Грузия), 2 (Азербайджан), 1 (Албания). Без оценки - 34 страны.

По материалам официального сайта