Мать Леха Качиньского до сих пор не знает о гибели сына

Спустя шесть недель после гибели в авиакатастрофе под Смоленском президента Польши Леха Качиньского, его мать, 84-летняя Ядвига Качиньская, находящаяся на лечении в больнице, до сих пор не знает о смерти сына. Об этом стало известно из интервью брата-близнеца покойного президента Ярослава польской газете Super Express.

Сразу после авиакатастрофы врачи посоветовали Ярославу Качиньскому в течение какого-то времени не сообщать матери об авиакатастрофе и гибели сына. Мать покойного президента с марта, когда ее состояние стало ухудшаться, находится в госпитале Военного института медицины в отделе кардиологии.

"Мама все еще не знает, что Леха нет в живых. Когда ей было плохо и она находилась в тяжелом психическом состоянии, она принимала меня за Леха, чего ранее никогда не происходило", - приводит слова Качиньского РИА "Новости".

"Сейчас ей уже лучше, и она медленно идет на поправку. Физически она еще не восстановилась, однако улучшается ее психическое состояние. Придуманная мной история о Лехе, чтобы не говорить правду, скоро может разрушиться. Я больше не могу делать вид, что ничего не произошло. В ближайшие дни я вынужден буду рассказать маме всю правду. Я очень этого боюсь"...