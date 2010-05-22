Музей Шевченко в Каневе отремонтируют к дню Независимости

Ремонтные работы в музее Т.Г.Шевченко Шевченковского национального заповедника в Каневе будут завершены в этом году к годовщине Дня Независимости Украины.

Об этом сказал председатель Черкасской облгосадминистрации Сергей ТУЛУБ во время торжественных мероприятий по случаю 149-й годовщины перезахоронения праха Тараса Шевченко, сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасской ОГА.

Сегодня во время торжественных мероприятий С.ТУЛУБ посетил этот музей и знакомился с ходом ремонтных работ.