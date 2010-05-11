Ветеранов Украины и России связали Интернет-мостом

В Киеве и Туле прошел самый массовый Интернет-мост, связавший ветеранов Великой Отечественной войны Украины и России.

Об этом УНИАН сообщили организаторы Интернет-моста «Общая победа - бесценное наследие».

В WiMAX-мосте «Общая победа – бесценное наследие» приняли участие представители региональных и муниципальных ветеранских организаций городов-героев Киева и Тулы. 9 мая за проведением телемоста следили 9 тысяч человек в России и тысяча – в столице Украины.

Перед началом WiMAX-моста вице-премьер-министр Украины Владимир СЕМИНОЖЕНКО сказал журналистам: «Я очень рад, что день общей Победы способствует объединению Украины и России, возрождению наших дружественных отношений и консолидации, которая проходит в самой Украине. Память о Великой Отечественной войне, о победах поможет консолидировать наши страны, чтобы лучшие страницы совместных побед мы использовали для новых побед, которые нам предстоит одержать».

Организатор Интернет-моста на основе технологии связи четвертого поколения (4G) инвестор Кирилл ДМИТРИЕВ отметил, что «Россию и Украину объединяют не только великие победы, но и возможности использовать современные интернет-технологии для более активного общения и совместной модернизации экономик».

WiMAX-мост «Общая победа – бесценное наследие» организован международным оператором связи FreshTel.

FreshTel и в дальнейшем планирует создавать возможности для общения при помощи Интернет-мостов. В следующий раз оператор установит Интернет-мост между высшими учебными заведениями и школами России и Украины.

Справка УНИАН. FreshTel – первый оператор связи четвертого поколения в Украине. Сеть основана на технологии Mobile WiMAX и предоставляет абонентам высокоскоростной, мобильный и безлимитный доступ в Интернет. Скорость соединения на одно абонентское устройство достигает 10 Мбит/с. Сеть работает в частотном диапазоне 3,4 – 3,6 Ггц. В сентябре 2009 года FreshTel появился в Киеве. Сегодня FreshTel насчитывает 25 тыс. абонентов в Украине и 12 тыс. - в России.

Среди акционеров проекта – Icon Private Equity и Intel Capital.

Мобильный широкополосный интернет четвертого поколения (4G) обеспечивает в 10 раз более высокую скорость передачи данных, чем предыдущее поколение 3G, позволяет смотреть онлайн-телевидение и совершать видеозвонки.

Проведение телемоста с помощью технологии 4G обходится в 100-150 раз дешевле, чем организация традиционного телемоста через телевизионный спутниковый канал.