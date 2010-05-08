Ангеле Меркель повысили зарплату

Правительство Германии, возглавляемое Ангелой Меркель, одобрило проект закона, предусматривающего повышение зарплат канцлеру, министрам и государственным секретарям в 2010-2011 годах, сообщает Лента.ру со ссылкой на издание RP-Online.

По данным немецкого союза налогоплательщиков, канцлерская зарплата без учета выплат, которые Меркель получает в качестве депутата бундестага, составляет 15832,79 евро в месяц. С августа 2011 года месячная зарплата Меркель увеличится на 334,49 евро.

Зарплаты министров, которые получают в настоящий момент 12860,29 евро в месяц, возрастут до 13131,98 евро. Данные изменения должны вступить в силу задним числом с января 2010 года, а до конца 2011 года зарплата министров, как отмечает RP-Online, должна увеличиться в общей сложности на 2,3 процента (до 13156 евро).

Глава союза немецких налогоплательщиков Карл-Хайнц Деке (Karl Heinz Daekе) подверг правительство критике. "В этом году задолженность государства увеличится на 100 миллиардов евро. Такая драматическая бюджетная ситуация должна была бы автоматически исключать одобрение членами кабинета закона о повышении своих зарплат", - отметил он.

Со своей стороны, в пресс-службе правительства отметили, что зарплаты членов правительства не повышались уже восемь лет,