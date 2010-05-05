В центре Хмельницкого возле кинотеатра им. Тараса Шевченко состоялась акция “Улыбка объединяет Украину!”

Как передает корреспондент УНИАН, молодые люди с желтыми шариками в руках “объединяли” Украину с помощью искренних улыбок.

“Мы хотим, чтобы люди делились хорошим настроением и позитивом друг с другом. Ведь, несмотря на сложную экономическую ситуацию и политические баталии, хорошее настроение объединяет Украину”, - сказала УНИАН координатор акции Татьяна ПОДВОРНАЯ.

Участники акции “Улыбка объединяет Украину!” создавали большие фигуры в виде улыбки, слово “Украина” и контур карты нашего государства.

Акцию организовали инициативная группа “Улыбнись, Украина!” и Всеукраинская молодежная общественная организация “Поколение сильных”.