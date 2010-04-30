У Черновецкого придумали, как решить проблему парковки?

Проблему парковки автомобилей в Киеве городская власть надеется решить с помощью высотно-лифтовых автопаркингов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, об этом заявил заместитель председателя КГГА Денис БАСС после презентации нового вида автопаркинга в столице – высотно-лифтового.

На этот счет состоялось выездное совещание рабочей группы по реализации программы строительства многоуровневых паркингов на ул. Бальзака.

Как отметил Д.БАСС, преимущества нового паркинга – быстрая установка, незначительная потребность в территории и удобство использования.

По его словам, высотно-лифтовые конструкции позволят в шесть раз увеличить количество парко-мест в столице.

“Сегодня мы увидели пилотную часть этого проекта. Сейчас он находится в стадии разработки проектных решений. Мы сделаем все возможное, чтобы высотно-лифтовые автопаркинги начали устанавливать в столице как можно скорее. Благодаря таким системам мы сможем решить проблему парковки автомобилей на придомовых территориях уже в ближайшие 2-3 года», – отметил Д.БАСС.

Рабочая группа рассмотрела несколько вариантов высотно-лифтового автопаркинга. Такие конструкции можно установить как на территории обычной парковки, так и сделать специальную пристройку к зданию.

Директор коммунального предприятия «Киевтранспарксервис» Елена ПОЛИЩУК считает, что такие парковки не будут создавать киевлянам никакого дискомфорта. По ее словам, они почти бесшумны, поскольку сама конструкция обшивается специальным материалом, который, кроме защиты автомобили от погодных условий и хулиганских действий, создает дополнительную звукоизоляцию. В системе предусмотренная и противопожарная установка.

Предусматривается, что каждый владелец авто будет иметь отдельную карточку с номером парко-места, на которое механизм будет ставить автомобиль автоматически. На всякий случай возле каждой парковки будет дежурить специальный оператор, который будет помогать владельцам машин.

«Относительно финансирования: проекты высотно-лифтовых автопаркингов достаточно дорогие, поэтому мы будем рассматривать варианты смешанного финансирования. Строительство паркингов по этой программе в спальных районах будет частично финансироваться из городского бюджета”, - сообщил Д.БАСС.

Он также отметил, что механизм китайского производства значительно дешевле (на 40-50%) отечественных аналогов. Однако об открытии такого производства в Украине, и даже в Киеве, по словам заместителя председателя КГГА, можно будет говорить, если эта технология будет внедряться в большом объеме.

В КГГА также обращают внимание, что генеральным планом, разработанным и утвержденным в 1980 году, предусматривалось, что в 2005 году в Киеве будет зарегистрировано около 350 тыс. транспортных средств. Генеральным планом, действующим на сегодняшний день, предусмотрено, что в 2020 году в столице будет зарегистрировано, ориентировочно, 800 тыс. транспортных средств. В то же время, уже сейчас их в городе около 1 млн. 100 тыс. Кроме того, еще есть транспортные средства, зарегистрированные в других городах, которые, однако, фактически находятся в столице.