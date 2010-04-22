Почему Россия не сможет достроить Хмельницкую АЭС?

Планы руководства Украины по достройке 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС являются нереалистичными.

Как сообщили УНИАН в Национальном экологическом центре Украины, “21 апреля 2010 года правительство Украины приняло Соглашение с Российской Федерацией о кредитовании достройки двух блоков ХАЭС. Однако перспектива наращивания атомных энергетических мощностей Украины выглядит больше авантюрой, чем стратегическими инвестициями в украинскую энергетическую инфраструктуру”.

Как отмечают экологи, ЗАО «Атомстройэкспорт» (РФ) – компания, которая выиграла конкурс на строительство ХАЭС3/ХАЭС4 и главный проектировщик строительства атомных реакторов за рубежом, имеет производственные ограничения и уже обременена международными обязательствами, что добавляет больше скептицизма планам достройки ХАЭС3/ХАЭС4 до 2016 года. Более того, в мире не существует ни одного работающего реактора ВВЭР-1000 (В-392Б), который планируется построить на Хмельницкой АЭС. Россия только планирует его строительство, но такие работы не ведутся. Наличие на ХАЭС наполовину построенных сооружений только технически усложняет внесение изменений в конструкцию блока и делает проект дороже.

Кроме того, как свидетельствует ситуация вокруг строительства атомных реакторов в Белене (Болгария), найти финансовые ресурсы для таких проектов очень сложно, ведущие международные финансовые организации не хотят выделять средства для подобного строительства из-за значительных, преимущественно финансовых, рисков, отмечают экологи. На сегодняшний день Украина не имеет собственных средств для самостоятельного финансирования достройки блоков ХАЭС3/ХАЭС4. Заявления о том, что на достройку реакторов Россия предоставит кредит, также вызывают сомнение, поскольку такие же заявления раздавались относительно строительства реакторов в Болгарии, однако проект до сих пор не реализуется.

«В Украине уже существует избыточная установленная мощность, а ожидаемого роста потребления электроэнергии не происходит. Так, в конце февраля, то есть в пик потребления электроэнергии, 5 из 15 действующих энергоблоков по различным причинам не подавали электроэнергию в сеть. Украина должна направить усилия на увеличение энергоэффективности нашей экономики», - сказал координатор энергетической программы Национального экологического центра Украины Артур ДЕНИСЕНКО.