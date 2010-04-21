Дело Цушко закрыли, потому что он признал себя невиновным?

Великая тайна закрытия уголовного дела против нынешнего министра экономики, экс-главы МВД Василия Цушко наконец-то стала достоянием широкой общественности. Благую весть о том, что сей приятный для правительственного чиновника процесс никоим образом не связан с политикой, донес до украинцев лично генпрокурор Александр Медведько.

Итак, «следователь вызвал Цушко, и он дал показания, которые подтвердили, что в его действиях не было состава преступления, - поведал Медведько. - Исходя из этого и принято решение о прекращении уголовного дела...» И никакой политики… Дословно это прозвучало так: «И как бы ни связывали это с политикой - связь отсутствует». Все. Точка.

Оказывается, в Украине для того, чтобы добиться закрытия уголовного дела в отношении кого бы то ни было, достаточно всего лишь явки фигуранта к следователю и персональных объяснений, мол, не был, не числился, не участвовал… Странно, а почему тогда в СИЗО народ сидит чуть ли не на головах друг у друга? Поленились прийти на «собеседование»? Оказались неубедительны в личном общении? Плохо язык подвешен? Слишком часто матерные «междометия» в объяснения вставляли? Или там собрался сплошь люд с очень уж ярко выраженными «фефектами фикции», и захлопнувшаяся за их спинами дверь с решетчатым окном – всего лишь результат взаимного (со следователем) недопонимания «в особо крупных размерах»?

Кажется, господин генпрокурор все-таки слегка лукавит, и в стране под названием Украина взаимопонимания (да чего греха таить, и взаимному уважению тоже) гражданина с правоохранителями весьма способствует как можно более высокий (тут уж кому как повезло) статус во власти, или при власти… Разумеется, исключительно как дополнение к чрезвычайно убедительным объяснениям.

Тем более надо учесть, что работа у министров нервная, бывает на ней всякое… Вот, например, как описал господин Медведько ситуацию перед историческим захватом Генпрокуратуры «беркутами Цушко»: «Ситуация была, по правде говоря, неординарная. Представьте себе: идет коллегия Генеральной прокуратуры, сидит генпрокурор Святослав Пискун, члены коллегии, тут заходят представители Виктора Ющенко и с порога нам говорят: «Собирайте вещи. Назначен новый исполняющий обязанности генпрокурора Виктор Шемчук». Все были ошеломлены. Обычно это делалось по-другому: президент приглашал генпрокурора и предлагал подать рапорт об отставке…»

Разумеется, присутствующие растерялись. Как же так? Раньше-то было иначе, а сейчас вона как повернулось… А плюс к нежданному повороту еще и сопутствующие, так сказать, обстоятельства… Ну-ка попробуйте подкатить на улице к одному из наших избранников, министров, функционеров… Хотя чего это я? На какой улице? Ну ладно, у парадного подъезда подкараулить… В общем, подкатить к одному из наших «слуг народа» с просьбой подвинуться, скажем, чтобы вы могли пройти… Скорее всего, столько нового о себе и своих ближайших родственниках вы никогда больше в жизни не услышите. Если живы останетесь…

Словом, сидит вся компания в шоке средней тяжести, а тут еще, утверждает Медведько, «оказалось, есть решение суда о восстановлении в должности генпрокурора Святослава Пискуна, и в то же время есть указ президента о назначении на этот же пост Виктора Шемчука».

Понятно, что шок шоком, а тягу к справедливости в наших представителях власти каленым не выжжешь. Тем более что шанс такой появился… интересный. Восстановление справедливости и так, и так толковать можно.

Так вот, говорит Медведько, пока пытались понять, что к чему, в МВД сообщили о захвате Генпрокуратуры. «Министр отреагировал, как и должен был: направил спецподразделение, лично прибыл. Началась суматоха».

Уже хорошо. Разумеется, начало суматохи – не только естественная, но и единственно возможная реакция на приезд министра. Или на приезд министра Цушко?

«После этого без допроса Василия Цушко, - поведал о дальнейшем произволе генпрокурор, - вынесли постановление о привлечении его к уголовной ответственности в качестве обвиняемого. Но он не являлся на допросы: уехал из Украины и вот только во время этой президентской избирательной кампании приехал в Одессу. Следователь вызвал Цушко, и он дал показания, которые подтвердили, что в его действиях не было состава преступления»

Вот интересно, многим ли обвиняемым в Украине сошла бы с рук подобная самодеятельность? Не являться на допросы, уезжать, куда захочет, возвращаться, когда пожелает, да еще и жертву милицейского произвола из себя при этом строить… Что-то не верится, что каждому. Особенно, когда читаешь о невинных гражданах, из которых пытками признательные показания выбивают. Выходит, остается радоваться, что хоть в отношении узкого круга «своих» попранные закон и справедливость имеют-таки шанс на восстановление.

Да и Медведько вот «со всей ответственностью» заявил, «что дело против Цушко возбудили без надлежащей проверки»… Интересно, извинился-то хоть перед страдальцем?

Вера Сорока