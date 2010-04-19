Иномарка врезалась в «Газель»: 5 погибших, в том числе двое детей

В Запорожской области вчера в результате лобового столкновения автомобиля "Газель" с легковым автомобилем "Хюндай" погибли пять человек, в том числе двое детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, ДТП произошло возле с. Омельник Ореховского района, на 123-м километре автодороги Павлоград-Токмак.

Погибшие - водитель и пассажиры автомобиля "Хюндай".

Еще два человека с травмами средней степени тяжести госпитализированы.

По факту происшествия правоохранительные органы проводят расследование.

Всего за минувшие сутки на территории Украины зарегистрировано 78 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 13 человек и 93 - травмированы.