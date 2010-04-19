Иномарка врезалась в «Газель»: 5 погибших, в том числе двое детей
14:53, 19 апреля 2010Разное
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ДТП в Запорожской области
В Запорожской области вчера в результате лобового столкновения автомобиля "Газель" с легковым автомобилем "Хюндай" погибли пять человек, в том числе двое детей.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, ДТП произошло возле с. Омельник Ореховского района, на 123-м километре автодороги Павлоград-Токмак.
Погибшие - водитель и пассажиры автомобиля "Хюндай".
Еще два человека с травмами средней степени тяжести госпитализированы.
По факту происшествия правоохранительные органы проводят расследование.
Всего за минувшие сутки на территории Украины зарегистрировано 78 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 13 человек и 93 - травмированы.
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