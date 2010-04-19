АэроСвиту необходимо доработать свой устав?

Актуализация Устава «АэроСвита» вызвана необходимостью соответствовать новым законодательным нормам. Об этом заявил секретарь Наблюдательного совета ЗАО «АэроСвит» Максим ЮХИМЕНКО в комментарии УНИАН.

Он напомнил, что 29 апреля 2009 года вступил в силу новый Закон Украины «Об акционерных обществах». «В нем содержится большое количество норм, которые так или иначе придется соблюдать всем акционерным обществам, даже тем, которые уже были зарегистрированы. В первую очередь нужно отметить, что изменились требования к Уставу, предусмотренные в законе, что и является единственной побудительной причиной для актуализации учредительных документов ЗАО «АэроСвит». Не вызывает сомнений тот факт, что необходимо привести в соответствие с обновленной законодательной базой, а именно с новой редакция указанного законодательного акта, учредительные документы «АэроСвита». В частности в том, что касается преобразования из закрытого акционерного общества в частное акционерное общество», - сообщил М.ЮХИМЕНКО, добавив, что в настоящее время представителя большинства акционеров авиакомпании, в том числе и Фонда государственного имущества Украины, активно согласовывают необходимые правки в Устав «АэроСвита».

В то же время, по словам секретаря НС, один из акционеров авиакомпании – ООО «ГенАвиаИнвест» - не только самоустранился от работы над новой редакцией Устава «АэроСвита», но и регулярно срывает проведение собраний акционеров авиакомпании (не состоялись шесть последних объявленных собраний акционеров ЗАО «АэроСвит»).

«Без решения собрания акционеров невозможно привести учредительные документы в соответствие с актуальными требованиями корпоративного законодательства Украины. Однако, «ГенАвиаИнвест» систематически препятствует проведению собраний акционеров компании, тем самым не давая возможности утвердить новую редакцию Устава», - сообщил М.ЮХИМЕНКО.

Неконструктивная позиция «ГенАвиаИнвеста», препятствуя развитию «АэроСвита», ведет к тому, что банки воздерживаются от кредитования «АэроСвита». Помимо этого, остается нерешенным вопрос об источниках покрытия убытков прошлых лет. Из-за срыва собраний акционеров не удается утвердить в должности кандидатуры генерального директора, председателя Наблюдательного совета и состав Ревизионной комиссии «АэроСвита».

«Вследствие действий «ГенАвиаИнвеста» «АэроСвит» лишен возможности принять ряд решений, без которых как текущая операционная деятельность, так и перспективы развитие авиакомпании находятся под угрозой», - заявил М.ЮХИМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 14 апреля с. г. внеочередное собрание акционеров авиакомпании «АэроСвит» вновь не состоялось из-за отсутствия кворума.

Компания «АэроСвит» – Украинские авиалинии», созданная в 1994 году, является одним из крупнейших украинских авиаперевозчиков, оперирует широкой маршрутной сетью и самолетным парком, состоящим из 16 судов Boeing.

На сегодняшний день «АэроСвит» обслуживает более 50 международных воздушных линий, включая 5 трансконтинентальных, а также обеспечивает доставку пассажиров в крупнейшие административные и региональные центры Украины.

Чистый убыток компании за 2008 год составил 405,3 млн. грн. против чистой прибыли за 2007 год в размере 21,7 млн. грн. Уставный фонд компании составляет 19,36 млн. грн.