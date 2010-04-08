Платини взял у Ахметова авторучку и поехал к Януковичу

Президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ назвал новый донецкий стадион «Донбасс-Арену» потрясающим стадионом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в Донецке.

«Это самая потрясающая вещь – сам стадион», - сказал президент УЕФА и добавил: «Я хотел бы поздравить владельцев, собственников этого стадиона».

М.ПЛАТИНИ отметил, что его визит в Украину протокольный, и завтра он намерен в Киеве встретиться с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, обсудить результаты своей поездки.

«Поскольку у вас новый Президент, завтра после обеда я хотел бы, конечно, встретиться с Президентом, с которым хотел бы поговорить о проблемах и заботах подготовки к Евро-2012», - добавил М.ПЛАТИНИ.

На вопрос, встречался ли М.ПЛАТИНИ с собственником стадиона «Донбасс-Арена», президентом ФК «Шахтер» Ринатом АХМЕТОВЫМ, он ответил, что встречался, но не обсуждал вопросы подготовки Украины к Евро-2012, а говорил о финале кубка УЕФА, который не так давно проходил в Стамбуле.

М.ПЛАТИНИ сообщил, что Р.АХМЕТОВ подарил ему на память о встрече авторучку.