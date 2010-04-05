Три человека погибли в аварии под Киевом

Сегодня около 02:00 на 57 км автодороги Киев-Леточки-Кипти, вблизи с. Соболевка Броварского района Киевской области водитель автомобиля “ВАЗ-2105”, двигаясь в направлении с. Леточки, в условиях недостаточной видимости (туман), не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил съезд в левый по ходу движения кювет.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

В результате автопроисшествия три пассажира автомобиля “ВАЗ” от травм погибли на месте происшествия, а водитель и еще три пассажира этого же автомобиля с полученными телесными повреждениями госпитализированы в центральную районную больницу г. Бровары.