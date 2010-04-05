В Киеве находится Вифлеемская икона Божьей Матери

Вифлеемская икона Божьей Матери находится в Киеве.

Святыню привезла из Иерусалима официальная делегация Украинской православной церкви.

Вифлеемская икона Божьей Матери будет находиться в Киеве до 11 апреля в деревянном храме в честь Всех Святых на месте строительства кафедрального собора УПЦ. Поклониться святыне имеют возможность все желающие.

Кроме того, делегация УПЦ доставила в Украину Благодатный огонь, который взошел в субботу в 14.07 по киевскому времени.

Как сообщал УНИАН, Вифлеемская икона Божьей Матери и огонь были торжественно внесены на территорию Лавры, после чего митрополит ВЛАДИМИР отправил перед образом Богородицы молебен и благословил всех собравшихся свечами, зажженными от Благодатного огня.

В день Пасхи крестным ходом с Благодатным огнем икону перенесли к месту строительства Свято-Воскресенского кафедрального собора в Киеве (Железнодорожное шоссе, 3).

Вифлеемская икона прославилась многими чудесами уже в наше время. По традиции, перед этой иконой, которая находится перед входом в пещеру, где родился Христос, молятся о даровании детей, об их благополучии и о семейном счастье.

Икона была пожертвована в базилику Рождества Христова Российским императорским домом. Это единственная из икон Божьей Матери, на которых Пресвятая Дева улыбается. Икона относится к типу «Одигитрия» («Путеводительница») - изображение Богородицы с отроком на руках.

По преданию, евангелист Лука написал три образа такого типа: Иерусалимский, Царьградский и Эфеский. Наиболее знаменит Иерусалимский образ. В 463 году он был перенесен в Константинополь. Считается, что именно благодаря заступничеству Иерусалимской иконы византийские войска отбили нападение скифов. В 988 году икону подарили в Корсунь святому равноапостольному князю Владимиру. Вскоре образ Богородицы Одигитрии стал одним из самых распространенных на Руси.

На Вифлеемской иконе Пречистая Дева изображена с Младенцем Христом. В левой руке Младенца символ царственной власти, правой Он благословляет тех, кто молится перед образом Его Пречистой Матери. Божья Матерь указывает на Спасителя, будучи Путеводительницей, ведущей к Христу, от греха - к спасению.