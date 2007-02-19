В тоннеле метро поездом травмирован бомж

На станции Киевского метрополитена «Политехнический институт» 18 февраля приблизительно в 14.30 поездом был травмирован мужчина.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей УМВД Украины в г. Киеве, выяснено, что мужчина, в 1967 года рождения, житель Житомирской области без определенного места жительства перелез забор границ станции и спустился в тоннель, по которому курсируют электропоезда, «с целью справить малую нужду».

Несмотря на то, что сработала защитная система пересечения границ станции, поезд начал движение, травмировал мужчине ногу.

Работники милиции, охраняющие метрополитен, получив сообщение об инциденте, вытащили потерпевшего из тоннеля и передали врачам скорой помощи.