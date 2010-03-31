Назначен глава "Укравтодора"
21:08, 31 марта 2010Разное
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Распоряжение на сайте Кабмина
Кабинет министров Украины распоряжением от 29 марта 2010 г. №685-р назначил Валерия ВОЩЕВСКОГО председателем Государственной службы автомобильных дорог Украины («Укравтодор»).
Текст документа размещен на сайте Кабмина.
Напомним, 17 марта 2010 г. Кабинет министров Украины уволил с занимаемой должности главу Государственной службы автомобильных дорог ("Укравтодор") Вадима ГУРЖОСА.
С сентября 2008 года В.ВОЩЕВСКИЙ возглавлял ГАК «Автомобильные дороги Украины».
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