Поезд смертельно травмировал женщину

На железнодорожной станции «Смородино» Южной железной дороги, в городе Тростянец Сумской области, пассажирским поездом №344 «Житомир – Харьков» была смертельно травмирована местная жительница 1926 года рождения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Фото Э.Долгих, сайт "Фотогалерея паровоз ИС"