Поезд смертельно травмировал женщину
12:04, 17 февраля 2007Разное
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Об этом УНИАН сообщили в МЧС
На железнодорожной станции «Смородино» Южной железной дороги, в городе Тростянец Сумской области, пассажирским поездом №344 «Житомир – Харьков» была смертельно травмирована местная жительница 1926 года рождения.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.
Фото Э.Долгих, сайт "Фотогалерея паровоз ИС"
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