Сотрудник Пентагона создал частную шпионскую сеть

Министр обороны США отдал приказ о ревизии всех информационных программ Пентагона, пишет The Washington Post. Решение Роберта Гейтса связано со скандалом вокруг высокопоставленного служащего ведомства Майкла Ферлонга (Michael D. Furlong). Тот, как выяснилось, создал за рубежом частную шпионскую сеть, предположительно - на деньги из бюджета одной из информационных программ министерства.

Как заявил официальный представитель Пентагона Джефф Моррелл (Geoff Morrell), проведение ревизии поручено небольшой группе подчиненных Гейтса. Они будут искать "системные проблемы" в проведении радиоэлектронной войны, психологических операций и других небоевых операций, общий бюджет которых на текущий год превышает 500 миллионов долларов.

Между тем генеральный ревизор Пентагона и другие ответственные лица занялись расследованием деятельности Ферлонга. Как стало известно, этот сотрудник министерства истратил около 24 миллионов долларов на оплату услуг частных подрядчиков, собиравших разведывательные данные о боевиках на территории Афганистана и Пакистана.

Ферлонг занимает должность стратегического планировщика и гражданского советника в Объединенном центре операций информационной войны, который базируется на базе ВВС "Лэкленд" в Сан-Антонио, штат Техас. Свою вину он отрицает и настаивает, что все его действия предпринимались по указанию военачальников афганского контингента США.

Лента.ру