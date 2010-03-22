Юморина-2010 будет безалкогольной

Одесская Юморина в этом году будет безалкогольной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на брифинге в горсовете вице-мэр города Татьяна ФИДИРКО.

В частности, по ее словам, единственным, чем эта Юморина будет отличаться от прежних, ее безалкогольный статус. «В магазинах и предприятиях общественного питания, расположенных в центральной части Одессы, запретят продажу не только крепких спиртных напитков, но даже пива», - уточнила Т.ФИДИРКО.

Соответствующие предписания предприниматели, по ее словам, уже получили, а полутора тысяче сотрудникам органов охраны правопорядка «поручено проконтролировать, чтобы в местах, где проводятся массовые мероприятия, не разместили палаток и лотков с алкогольными напитками».

Впрочем, отметила вице-мэр, «если человеку захочется выпить, он принесет алкоголь с собой. Тут уже многое будет зависеть от самих участников Юморины, а также от правоохранителей, которые в каждом конкретном случае будут определяться – ограничиться предупреждением нарушителю или взыскать штраф, в соответствии с внесенными изменениями в действующее законодательство.

В свою очередь руководитель муниципального управления культуры и искусств Роман БРОДАВКО сообщил, что в формате проведения предстоящей 37-й одесской Юморины особых изменений, кроме оригинальных мероприятий и участников праздника, не предвидится.

По установившейся традиции, уточнил он, утром 1 апреля «во дворе Литературного музея откроют скульптурную фигуру - в этом году посвященную Константину Паустовскому. Затем на Приморском бульваре - выставку карикатур. А в полдень на площади перед зданием горсовета состоится торжественное открытие Юморины-2010».

Праздничные мероприятия будут проходить на 10 сценических площадках центральной части города. Кроме того, в 16.00 на Дерибасовской начнется многотысячное карнавальное шествие в направлении Куликового поля. Завершится Юморина тоже обычно - гала-концертом, фейерверком и дискотекой.

Ожидается, что на Юморину в Одессу прибудут до 100 тыс. гостей из других городов.