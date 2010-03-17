Учителя арестовали за организацию драк между учениками
07:56, 17 марта 2010Разное
1459 0
Полиция имеет видеозаписи
В США полиция арестовала педагога, заставлявшего своих учеников драться между собой, сообщает Associated Press.
Задержание 43-летнего преподавателя было осуществлено в Лос-Анджелесе.
Согласно заявлению пресс-службы шерифа, в 2008 году преподаватель несколько раз организовывал драки между своими учениками, а сам наблюдал за ними.
Мужчину удалось арестовать благодаря тому, что один из учеников, который получил повреждения во время одной из потасовок, сообщил об этом властям.
Полиция имеет в качестве доказательств несколько видеозаписей подобных инцидентов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter