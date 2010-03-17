Учителя арестовали за организацию драк между учениками

В США полиция арестовала педагога, заставлявшего своих учеников драться между собой, сообщает Associated Press.

Задержание 43-летнего преподавателя было осуществлено в Лос-Анджелесе.

Согласно заявлению пресс-службы шерифа, в 2008 году преподаватель несколько раз организовывал драки между своими учениками, а сам наблюдал за ними.

Мужчину удалось арестовать благодаря тому, что один из учеников, который получил повреждения во время одной из потасовок, сообщил об этом властям.

Полиция имеет в качестве доказательств несколько видеозаписей подобных инцидентов.