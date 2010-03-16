Через границу прорывались трое пьяных вооруженных милиционеров

В Одесской области трое пьяных вооруженных милиционеров на автомобиле пытались прорваться через границу.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, 14 марта по полосе встречного движения в пункт пропуска «Удобное» в Одесской области въехал автомобиль «ВАЗ» украинской регистрации. Отказавшись вернуться в общую очередь, водитель машины прорвался к границе. На выезде из пункта пропуска пограничники применили средство принудительной остановки, но «ВАЗ», пробив колеса на «кактусе», продолжал движение.

Наряд, несший службу на транзитной дороге, и группа реагирования, которая на автомобиле «УАЗ» отправилась за беглецами, заблокировали машину нарушителей. Из «ВАЗа» ощутимо тянуло спиртным, а трое мужчин, находившихся внутри, вели себя неадекватно и отказывались выходить. Свое поведение они аргументировали тем, что являются вооруженными сотрудниками милиции. Они предъявили служебные удостоверения.

Со слов других участников движения, «ВАЗ» еще до приезда в пункт пропуска создал опасную ситуацию на дороге «Одесса-Рени». Очевидцы утверждали, что водитель осуществлял рискованные обгоны, которые сопровождались выстрелами из окон.

Впоследствии к заблокированному автомобилю прибыли сотрудники ГАИ Белгород-Днестровского района, а также заместитель начальника Беляевского райотдела милиции, которому мужчины согласились отдать два пистолета Макарова.

Задержанных доставили в Белгород-Днестровскую районную больницу для их медицинского освидетельствования. После оформления документов о нарушении пограничного режима и злостном неповиновении их передали в Белгород-Днестровский районный отдел милиции.